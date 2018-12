Con 74 años de edad doña Emma tiene que trabajar para subsistir

Con sus 74 años, Emma María Canché Cetina aún sigue trabajando para el sustento de su casa, “sobre todo para sentirme útil porque si me quedo en mi casa me voy a enfermar”.

La señora Elba María es una mujer viuda, tuvo tres hijos, pero solo la procura su hija Emma Esther, quien es madre soltera de tres hijos, con quien vive en Conkal.

“Soy pensionada del Ayuntamiento, yo barría las calles de Mérida, por eso no recibo el programa de 60 y Más”, dijo.

Expresó que nació en Tekit pueblo, pero desde hace muchos años vive en Mérida, y ahora con su hija en Conkal.

“Durante los años que trabajé en el Ayuntamiento de Mérida sufrí cinco accidentes, primero se se me cayó una rama de laurel, después me atropelló un auto que se subió en la banqueta donde trabajaba, en otra ocasión un camión urbano me golpeó, también me arrastró un un automovilista que estaba drogado y finalmente otro camión la atropelló”, contó.

Indicó que actualmente sufre de hipertensión, y dolores musculares por los golpes que recibió en su vida laboral, pero que eso no la impide ir al centro histórico donde por más de 30 años vende en el quicio de un comercio.

Su hija Emma comenta que en ocasiones le dice a su madre que ya no vaya al centro a vender, pero doña María le dice que tiene miedo que al dejar de trabajar se vaya a morir más rápido, “Tengo miedo por ella, porque no escucha muy bien, pero no la puedo detener, por eso la encomiendo a Dios todos los días”, dijo.

Verónica Camacho