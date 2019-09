Comunidad LGBT de Yucatán está enfurecida y frustrada

“No hay paz en un estado con discriminación, no se puede hablar de paz sin ilusión” era lo que se podía ver en las pancartas que llevaban los asistentes.

El objetivo de dicha manifestación fue para visualizar la inconformidad de la comunidad hacia el congreso del estado de Yucatán al haber votado ya dos veces en contra del matrimonio igualitario, y que mejor que dentro del marco de un evento de la talla de la cumbre de los premios nobel de la paz para esto, “No pueden hablar de Paz donde nos están discriminando” menciono Kenny Ramírez presidenta de igualdad sustantiva Yucatán.

Con respecto a la intervención de Ricky Martin en la cumbre la cual fue a Favor de la comunidad, mencionaron que fue algo muy importante, pues un artista de su talla que levante la voz a favor de la comunidad y a favor de los derechos humanos, es de celebrar.

A la par de esta manifestación, en el Centro internacional de Congresos de Yucatán, el boricua puertorriqueño expresó "Como miembro de la comunidad LGBT, nosotros no estamos pidiendo más derechos que el resto de los ciudadanos, tampoco queremos tener menos derechos, simplemente queremos la igualdad", dijo Ricky Martin en la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz.

Ricky Martin a favor de su comunidad LGBT el la cumbre de los Nobel de la Paz, donde fue galardonado.

Con este pronunciamiento de personalidades de la talle de Ricky Martin, Diego Luna y Miguel

Bosé entre otros participantes de la cumbre que expresaron su apoyo a la comunidad, el gobierno del estado queda mal al quedar al descubierto su homofobia, menciono Alex Orue, presidente del colectivo protección para todas las familias. “Estamos muy agradecidos con los que levantaron la voz a favor de la comunidad dentro de la cumbre, pues no podemos seguir permitiendo que el gobierno del estado y el congreso de Yucatán, se quieran pintar como incluyentes cuando la realidad es otra, y es por eso que hoy en pleno evento tan importante nos hacemos visibles porque ellos no pueden tapar el sol con un dedo a como lo han querido estar haciendo, no pueden hablar de un estado de paz donde hay homofobia”.

Durante las 2 horas que permaneció la comunidad en el parque de la mejorada, leyeron un pronunciamiento exigiendo sus derechos como seres humanos y realizaron diversas actividades culturales en el lugar.