Compras de última hora en este regreso a clases en Yucatán

Compras de última hora en este regreso a clases

Desde el sábado y temprana hora del domingo, padres de familia y alumnos acudieron a papelerías y tiendas especializadas en la venta de uniformes para adquirir los útiles y las prendas escolares para el regreso a las aulas.

Padres de familia se dirigían apresurados a las tiendas, con el fin de ganar las ofertas y descuentos en artículos académicos, que sus hijos utilizarán, cabe destacar que, durante la jornada, los almacenes de uniformes, librerías y papelerías, reportaron el mayor desafío, ya que además de las largas filas algunas tiendas registraron escasez de material, por lo que ciertos consumidores tuvieron dificultad para completar lo requerido.

Gran movimiento se hizo presente, aunque las tiendas no se sorprendieron de la afluencia: “así es siempre un día antes de inicio de clase” dijo comerciante.

compras de ultima hora en Mérida.

En otro punto, al iniciar las clases hay alumnos que no han recibido sus libros de texto, por lo que no tienen con que estudiar; “Se hacen los esfuerzos necesarios”, dice la SEP.

El representante de la Secretaría de Educación Pública en la Entidad, Juan Balam Várguez, informó, “Desde que inició el proceso (del reparto de los textos) hemos mantenido comunicación con la autoridad federal para tenga presente la situación y estén atentos a la falta de libros en Yucatán y se resuelva a la brevedad”.

Mencionó que será el director general de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, Antonio Meza Estrada, el que se comunicará directamente con la secretaria estatal de Educación, Loreto Villanueva Trujillo, para resolver el problema de los libros que no han llegado.

Añadió que no tiene la fecha precisa de cuándo se resolverá el problema, pero que “se hacen los esfuerzos necesarios para que lo más pronto posible cuenten con el libro”.

En días pasados la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado, Loreto Villanueva Trujillo, informó que el envío de libros de texto gratuitos que realiza la Federación se ha retrasado en poco más del 50 por ciento en Yucatán.

Apenas hace unas semanas se dio el banderazo de salida de los primeros libros que ha enviado el Gobierno Federal, “ya nos llegaron prácticamente todos los libros de primaria, se están distribuyendo poco a poco. Lo que nos preocupa es que no hemos recibido la totalidad de los libros de secundaria y telesecundaria por parte de la Federación y eso traerá atraso en el sistema de educación de los jóvenes”.

Además de libros, hay escuelas que no han entregado listas de material escolar que usarán los jóvenes en este ciclo, lo que también tiene molestos a padres de familia, pues no pueden comprar lo que sus hijos necesitaran al no saberlo, por lo que esperan que en la primer semana de clases, les sean entregados los libros y las listas de útiles para que sus hijos no se atrasen.