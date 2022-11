Hospitales y Prodennay, cómplices para separar familias en Yucatán

Complicidad entre hospitales y Prodennay para separar familias en Yucatán

En Yucatán las instituciones de salud pública operan en complicidad con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Prodennay), para separar familias en situación de vulnerabilidad.

En entrevista con La Verdad Noticias, la abogada Dariana Quintal Narváez, señaló a las y los trabajadores sociales de hospitales como el General "Dr. Agustín O'Horán" y el de la "Amistad Corea-México", ubicados al poniente y sur de Mérida, como los responsables de la intervención de la Prodennay en casos de familias en las que no se ejerce violencia.

Tal es el caso de Julissa, originaria de Quintana Roo llegó a Mérida con un hijo, al cual no pudo dar de alta en el Registro Civil del estado vecino por falta de recursos.

Vino a Yucatán huyendo de la inseguridad y encontró en Mérida un lugar pacífico para vivir.

La mujer de 29 años se dedica a la albañilería, limpiar terrenos, limpieza de casas y otros oficios que le dejen dinero suficiente para mantenerse a ella y a su hijo, con quien vive en un asentamiento irregular de la colonia El Roble, al sur de la capital yucateca.

Aquí se embarazó y nueve meses más tarde, el pasado 26 de octubre dio a luz a su segunda hija, en esta ocasión en el "O'Horán".

Julissa es lesbiana y cariñosa con su familia, pero su orientación no le pareció a una trabajadora social del hospital a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán (SSY), quien le dijo que no podía darle un buen ejemplo a sus hijos y que si sus preferencias sexuales eran distintas, no debía haberse embarazado.

Los alegatos del personal del nosocomio ponen en duda la capacidad de Julissa de cuidar a sus hijos, es por ello que no le entregaron el Certificado de Nacido Vivo, ni a su hija recién nacida. Por el contrario, la menor quedó bajo el cuidado de la Prodennay, con quien tuvo que iniciar un burocrático peregrinar para intentar recuperar a su hija, con apenas dos semanas de haberla dado a luz.

Le quitan a su otro hijo

Julissa con fotografías de su hijo

Peor aún, la Prodennay no le entregó a su niña y le arrebató a su hijo mayor, Abimael, de seis años, supuestamente por el riesgo que corría al continuar bajo el cuidado de su mamá.

Sobre este caso el Estado emitió un comunicado en el que aseguró que "rescataron" a dos menores de edad, uno de seis años y otra recién nacida, que supuestamente corrían "alto riesgo" al permanecer con su madre.

La dependencia estatal indicó que activó los mecanismos de asistencia social pertinentes para proteger los derechos de los dos hermanos e indicó que al no contar con una red familiar de apoyo, la Prodennay intervino "para su protección".

"La intervención se dio en respuesta al llamado del personal de salud del Hospital General "Dr. Agustín O’Horán", el pasado 26 de octubre, por lo que la Prodennay activó los mecanismos de asistencia social pertinentes por el caso de una bebé, que en ese momento tenía dos días de nacida", versa el comunicado.

Quintal Narváez reprochó la información distribuida por el Gobierno de Yucatán, a través del Sistema DIF, en los medios de comunicación. Señaló que este hecho busca legitimar la separación de esta familia y desprestigiar la imagen de Julissa, quien denunció públicamente que el estado le arrebató a sus hijos por ser lesbiana.

"Si el estado quisiera estar del lado de la familia, en lugar de culparla por ser pobre, la hubieran ayudado a registrar al niño, la hubieran ayudado brindándole educación, pero de esta forma sólo están separando a una familia por el hecho de que la madre es lesbiana y porque es pobre", criticó la abogada.

Más casos de la Prodennay

Julissa se quedó sin hijos por decisión de la Prodennay

Recordó que este no es el primer caso que involucra a la Prodennay en complicidad con instituciones de salud pública para separar familias.

Platicó del caso de Silvia Pech Campos, originaria del municipio de Acanceh, a quien la Prodennay le quitó a su hija el pasado mes de marzo de 2022, bajo el argumento de que estaba en cierto grado de desnutrición ya que no recibía buenos cuidados de su madre.

Silvia llevó a su hija al Hospital de la Amistad Corea-México, porque a pesar de su alimentación no subía de peso. Ahí los Servicios de Salud de Yucatán (SSY) tuvieron conocimiento del caso y dieron aviso a la Procuraduría, que decidió quedarse con la menor, sin importarle sus padres.

Han pasado siete meses desde que el estado tiene bajo su custodia a la hija de Silvia y en este tiempo solamente ha incrementado un kilo de peso, lo cual deja ver que el problema de desnutrición no era derivado de un descuido por parte de la mamá y el papá, sino de un problema de salud congénito que aún no ha sido diagnosticado.

En en 2018, agregó, también se registró el caso de una menor de edad de identidad reservada, originaria del municipio de Progreso, que con 16 años ingresó al Hospital "O'Horán" para dar a luz a su primer bebé.

El problema estuvo en que la madre de la adolescente fue abordada por personal de trabajo social, a quien le comentó que su situación económica era desfavorable y no podía hacerse cargo de una joven y ahora otro bebé.

Por lo anterior, la Prodennay intervino quedándose no sólo con el menor recién nacido, sino también con la joven que aún no cumplía la mayoría de edad. Ambos fueron enviados por separado a centros asistenciales, pero meses más tarde pudieron recobrar su libertad y volver a casa con su familia.

