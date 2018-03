Comisarios y constructoras engañan a ejidatarios de Yucatán

Una práctica común en la mayoría de los 106 municipios es el tráfico y lucro con terrenos ejidales. Muchas veces por ignorancia, o ambición, ejidos enfrentan problemas jurídicos por diferencias entre sus propios integrantes, pues mientras unos desean vender, otros no, generando conflictos que ponen en riesgo la tranquilidad de esas comunidades.

Uno de los mayores problemas en los ejidos es la especulación de tierras, donde particulares, personas físicas o empresas llegan a las comunidades para comprar terrenos a precios muy bajos, con el objetivo de venderlos luego a precios mayores, lo que se convierte en un negocio rentable de ganancias de millones de pesos, pues esos predios adquiridos como gangas terminan en manos de constructoras que desarrollan proyectos habitacionales.

En la entidad, municipios como Samahil, Conkal, Tecoh, Hunucmá, Chocholá, Valladolid y Mérida, son solo algunos de los lugares donde se han registrado problemas entre ejidatarios por la venta de tierras, pues en su mayoría esas transacciones son para beneficiar a una persona o sociedades que proyectan construir desarrollos habitaciones o vender por lotes, a precios hasta 20 veces mayor a lo que les pagan el metro cuadrado a los ejidatarios.

Engañan a los ejidatarios

Unos de los casos más recientes de denuncia por negocios de las directivas ejidales en la venta de tierras es en Hunucmá, donde los ejidatarios acusaron a la ex directiva ejidal encabezada por Víctor Canul Gómez, de engañarlos para vender a precios muy bajos sus tierras, además de que dicha directiva les quitó parte de los que les correspondía por dicha venta.

En una reunión, ejidatarios del grupo No. 6, que integran 96 personas, confirmaron lo que fue la práctica común durante el proceso de venta de tierras que asesoró el ex funcionario estatal Rafael Acosta Solís, a quien se señala de ser el heredero de Jesús Pereira Palomo “El Mosco”, quien les hace firmar en hojas en blanco donde no se especifica ni la ubicación ni la superficie de tierras que se vendían, así como tampoco conocieron el precio de venta de la hectárea o metro cuadrado.

Los ejidatarios denunciaron que si alguno preguntaba el precio al que se estaba vendiendo cada hectárea, recibía amenazas, y les decían que si querían cobrar su parte solo se limitaran a firmar y luego se retirarán.

Y así como esa situación existen más por todo el Estado, donde la especulación de tierras es el común, principalmente en las zonas conurbadas de Mérida, donde la compraventa de tierras ejidales se ha convertido en un negocio lucrativo que deja millones de pesos a una persona o grupo de personas.

La mayor parte de los problemas que se dan en los ejidos es por cuestiones de grupos, pues mientras unos quieren vender, otros no, o en otros casos es por desacuerdos en el precio del metro cuadrado de tierra.

Sin embargo, para que un ejido pueda vender, el órgano que lo autoriza es la Asamblea ejidal, la cual debe ser ante la presencia de un Notario Público y de un Visitador Agrario, este último que es representante de la Procuraduría Agraria, y que es el encargado de ver que se cumplan las garantías de Ley, y quienes tienen que firmar el acta de dicha asamblea para que tenga valides.

Rápido enriquecimiento

Uno de los casos más representativas de millonaria plusvalía de terrenos es Conkal, ubicada a cinco minutos de Mérida, donde se han levantado exclusivos, y carísimos complejos residenciales, aprovechando su cercanía con el norte de Mérida y las macroplazas comerciales, así como la tranquilidad de la zona, la cual contrasta con las poblaciones conurbadas al sur y al oriente de la ciudad.

El actual comisario ejidal, Víctor Manuel Ix Pool, y su antecesor Moisés Cruz Ayil, e integrantes de la Confederación Nacional Campesina, fueron acusados, con sendos escritos pegados en las puertas del local del campesinado por activos ejidatarios encabezados por Arsenio Collí hace unos meses, cuando clausuraron simbólicamente el local del comisariado entre acusaciones de especulación y despojo de tierras a ejidatarios conkaleños.

Cuando hay diferencias o denuncias, la Procuraduría Agraria funge como defensoría legal de una o de las dos partes, pues su trabajo es asesorar a los sujetos agrarios en el procedimiento, siendo la primera opción para destrabar el conflicto la mediación, y en caso de no lograrse el asunto se pasa al Tribunal Agrario, instancia en donde pueden pasar meses o años para finiquitar el problema.

Una vez que el conflicto pasa al Tribunal Agrario, la Procuraduría Agraria puede asesorar a una o a las dos partes, si así lo solicitan, o en caso contrario, pueden contratar abogados particulares, quienes pueden cobrar una cantidad de dinero o un porcentaje de la superficie en litigio. Ejidatarios aseguran que están bien amarrados los acuerdos entre comisarios ejidales y constructoras en la zona norte de Mérida, pues se aprecian ranchos y construcciones enormes en la carretera antigua Conkal-Chicxulub Pueblo, lotes que, aseguran, fueron adquiridos a precios irrisorios.