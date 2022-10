Comisaría de Mérida bloquea calles para exigir transporte público seguro | Comisaría de Mérida bloquea calles para exigir transporte público seguro

En exigencia de un servicio de transporte público digno y con unidades que proporcionen seguridad a los usuarios, habitantes de la comisaría de Cholul, ubicada al noreste de Mérida, realizaron un bloqueo en los accesos principales a esta localidad.

La manifestación comenzó desde la madrugada del sábado, cuando decenas de pobladores salieron a las calles a retener las unidades de la empresa Autobuses Géminis, de quien reclaman no presta el servicio en los horarios establecidos, manejan sin precaución, los operadores son groseros y los microbuses están en mal estado.

Los ánimos se calentaron en la Plaza Principal de esta comisaría y eso llevó a los manifestantes a arrebatar las llaves de las unidades a los camioneros, quienes al verse superados en número no tuvieron más opción que entregarlas.

“Hacemos más de una hora esperando en el centro para venir a la colonia y no nos quieren traer, ¿si no llega este camión tenemos que esperar otra hora? creo que no es justo, estamos pagando y por nosotros comen ellos, dependen de nosotros, pero nosotros también dependemos de ellos”, expresó una de las usuarias del servicio.

Una vez apoderándose de los autobuses con número económico 01, 19, 20 y 201, los condujeron hasta la entrada principal de Cholul, a la altura de la glorieta de la calle 7 con 22, donde los estacionaron sobre la avenida cruzando ambos carriles de cada sentido, para impedir que la gente entre y salga de la comisaría.

“El servicio de transporte es pésimo, durante las mañanas, durante las tardes, todos los días, generalmente una persona espera entre 45 y 50 minutos, es terrible y la comisaria dice que se van a modificar los horarios, pero lo que se necesita son más unidades, no mover los horarios”, compartió otro manifestante.

La protesta continuó hasta la mañana del sábado. Con piedras y palos, aseguraron las llantas de las pesadas unidades, en exigencia de una solución a la falta de un buen servicio de transporte público. También arrancaron señaléticas, arrastraron troncos y colocaron piedras para reforzar las barreras.

Debido a la tensa situación entre automovilistas que querían acceder hacia Cholul circulando sobre las ciclovías, miembros de la empresa Géminis que querían recuperar sus unidades y la ruta, así como los vecinos manifestantes, se requirió la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes intentaron mediar el diálogo, poniendo como prioridad el restablecimiento de la circulación vehicular.

Los habitantes dieron su negativa hasta que las autoridades de movilidad, en este caso el IMDUT y la Dirección de Transporte, se comprometan a cambiar la empresa que presta el servicio a la comisaría o aumenten el número de unidades para la ruta Mérida-Cholul.

Mientras la movilización se llevaba a cabo a la altura de la glorieta principal, los autobuses de dicha compañía siguieron prestando el servicio, pero ante el temor de que retengan más unidades, finalizaban su ruta a la altura de la Universidad Modelo antes de retornar hacia el centro de la ciudad, obligando a los usuarios a caminar más de tres kilómetros para llegar hasta sus domicilios.

Al lugar acudió personal del IMDUT, que recibieron los reclamos de los molestos usuarios, que argumentaron padecer el mal servicio desde hace más de dos años. Los trabajadores del gobierno del estado aseguraron que a través de su tecnología de monitoreo, saben que las unidades prestan servicio desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche, transportando en promedio 40 pasajeros por unidad.

“No es cierto, yo salgo a agarrar mi camión a las 6:15 y llega 6:45, yo diario viajo a la misma hora, no van 40 personas, no les dan parada los choferes, usted no viaja diario por eso no lo sabe, pueden tener sus sensores, pero ustedes no se levantan a las 5 de la mañana para llegar a tiempo a su trabajo”, agregó otra manifestante.

Los automóviles que se vieron impedidos a acceder a Cholul por la entrada principal fueron retirados por los mismos manifestantes, quienes les ofrecieron alternativas para llegar hasta la comisaría, como es el crucero a Sitpach por la carretera a Motul, así como la carretera Temozón Norte-Tixcuytun.

Finalmente luego de más de 12 horas de presión entre los que hubo enfrentamientos con los vecinos de las residenciales que a la fuerza quisieron acceder a la comisaría, el coordinador general de Inspectores del IMDUT, Luis Macías Centurión, se reunió con la comisaría Cocom Canché, para acordar una solución.

La propuesta fue que a partir de este lunes 3 de octubre, las camionetas del Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV) que prestan servicio a la ruta Centro-Altabrisa-Águilas, comenzarán a llegar hasta la comisaría de Cholul, adicional a las unidades de Géminis y de la empresa Noreste.

“No podemos entablar ahora una ruta nueva porque estamos sacando esto de ahora, el primer paso es que las unidades de vans entren a partir de las 6 de la mañana, 16 unidades hasta el parque, posteriormente nos vamos a sentar con la comisaria para analizar si podemos modificar el derrotero para que abarque unas colonias más”, comentó el funcionario.

Comisarías desatendidas

Bloqueo en la comisaría de Cholul

Esta no es la primera manifestación por las deficiencias en el transporte público que va a las comisarías de Mérida, pues apenas el pasado fin de semana, vecinos de Sitpach retuvieron tres unidades de la empresa Minis 2000 por la misma problemática.

Con pancartas con mensajes como “Queremos transporte digno”, los afectados denunciaron que también les afectan las condiciones en las que éstas se encuentran y la frecuencia de las unidades, ya que en ocasiones esperan más de una hora para poder abordar un camión.

Arden en fuego

Autobús de la ruta Mérida-Umán ardiendo en fuego

Las malas condiciones con las que se presta este servicio se han evidenciado con unidades que incluso arden en fuego por las diversas fallas mecánicas, tal y como pasó con un autobús de la empresa Minis 2000 de la ruta que se dirige hacia la comisaría de Komchén, que quedó hecho cenizas luego de incendiarse en calles de Francisco de Montejo el pasado 18 de enero.

Tan solo una semana más tarde, otra unidad de la ruta Mérida-Umán, quedó en calidad de pérdida total, debido a que un corto circuito causó que ardiera en llamas sobre la avenida Itzaes, a la altura del Ex Rastro, el 26 de enero.

También te puede interesar: Gobierno de Yucatán apuesta por un transporte público de primer nivel

Mejor transporte público

Exigen mejor transporte público en Cholul

El gobierno del estado, a través del IMDUT, ha emprendido esfuerzos para mejorar el sistema de transporte público urbano de Mérida, el cual ha sido un pendiente que afecta a miles de usuarios diariamente.

Para atender esta problemática, lanzaron el sistema “Va y Ven”, el cual inició en noviembre de 2021, con la implementación de la primera ruta “Periférico”, la cual circula con unidades nuevas y de accesibilidad total, con un total de 69 paraderos que rodean la capital yucateca.

El gobernador Mauricio Vila expresó durante la presentación de este proyecto de movilidad, la intención de replicar el modelo con nuevas unidades en las más de 200 rutas que diariamente circulan por la capital yucateca.

En ese sentido, recientemente también se implementaron 13 nuevas rutas nocturnas operadas por vagonetas del FUTV, las cuales circulan de miércoles a sábado de 11 de la noche a 5 de la mañana, principalmente con el objetivo de que los trabajadores de horarios nocturnos encuentren una opción económica para llegar a sus domicilios.

De igual forma se han probado nuevas unidades de distintas marcas en rutas como Tapetes, para conocer si estos nuevos autobuses cuentan con las especificaciones para transitar por las angostas calles del centro de Mérida.

Asimismo, en modo de prueba piloto, hay una ruta que circula del interior del Aeropuerto Internacional de Mérida hacia la zona hotelera de Paseo de Montejo, la cual busca brindar otras opciones para llegar desde la terminal aérea al centro de la ciudad, cuya concesión era única y exclusivamente para los taxistas de sitio, quienes cobran hasta 350 pesos por dicho recorrido.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Siguenos en nuestra cuenta de Instagram