Comisaría de Caucel en Mérida vive en la miseria

En la llamada “frontera” de Ciudad Caucel en Mérida y la comisaría del mismo nombre hay un área que está marginada social y culturalmente hablando.

A escasos metros la división social y de infraestructura entre la comisaría de Caucel y Ciudad Caucel es evidente, la escases de servicios y la falta de pavimentación son notorias. Y en un recorrido de Diario La Verdad a esta zona se pudo constatar las molestias de vecinos que se encuentran en la “frontera” entre la urbanidad y la ruralidad.

Justo en la calle 18 por 29 y 31 de la comisaría se da este choque social, que colinda con la calle 92 A y 29 D del Fraccionamiento Terranova Caucel. En el primer punto, una vecina que prefirió el anonimato refirió cuáles son los problemas que aquejan esta zona: “Como no hay calle y hay monte, los moscos salen y es un problema, ahora más con lo de la influenza, nunca vienen a chapear”.

Existen cruzamientos en la calle 18 en donde se va la luz. “Se pone oscuro y hay borrachitos por aquí, en ese caso el problema es que hay muchachitas que salen de la escuela en la noche y estas personas les dicen de cosas. Lo bueno es que no ha pasado nada, pero es peligroso igual para los niños. Hace poco intentaron asaltar a uno de mis hijos, pero corrió a la casa, por lo que otro problema es que no hay vigilancia, no vienen los policías y si les llamas llegan media hora después del hecho”.