Comisaría al norte de Mérida alza la voz por falta de agua

Vecinos de la colonia Guadalupe ubicada en la comisaría de Cholul, al norte de Mérida, realizaron una manifestación esta mañana para denunciar la insuficiencia del suministro de agua y evitar que un nuevo complejo residencial se conecte al conducto municipal que distribuye este recurso.

Cerca de las 9:00 horas del jueves, los habitantes de esta localidad salieron a vigilar un hueco que fue excavado un día antes en el cruce de las calles 21 con 10, con la intención de que la constructora Provi, que desarrolla el fraccionamiento Bosques de Cholul, realizara la interconexión de su tubería al ducto municipal.

El objetivo es que a través de la red de agua potable de Mérida, se suministre el líquido a las casas muestra que ya están construidas, así como a las otras viviendas que ya se encuentran en construcción para que próximamente sean habitadas.

Los manifestantes señalaron que desde hace años sufren la insuficiencia en el servicio, debido a que las tuberías no han recibido mantenimiento y por lo tanto abundan las fugas en la comisaría.

Aunado a lo anterior, la bomba que se encarga de llevar el agua hasta el pie de cada casa tiene una capacidad reducida, la cual ya no se da abasto para llenar los tinacos de los habitantes originarios de Cholul, más los que están llegando con los desarrollos inmobiliarios.

Por esa razón, la bomba hidráulica únicamente se enciende dos horas al día, entre las 9 y las 11 horas.

“Tengo tubería que va de la calle al tinaco, pero no se llena, entonces agarro mis cubetas y la olla de mi comida para llenarlas de agua, eso es lo que me sirve, porque pasan cuatro o cinco días y solo se llena la mitad del tinaco”, mencionó Socorro Sierra, vecina de 78 años nacida en la comisaría.

Aunque el complejo Bosques de Cholul cuenta con una lona en donde presume sus ventajas, entre las que están los “servicios municipalizados”, la comisaria de Cholul, Lizbeth Cocom, señaló que el Ayuntamiento de Mérida nunca le mencionó que serían ellos los que iban a suministrar el agua, sobre todo en una zona donde ya existe deficiencia en el servicio.

Tapan conexión de agua

Bomba de Guadalupe Cholul es insuficiente para suministrar el agua

Para evitar la conexión, los vecinos de la colonia Guadalupe taparon el hueco en donde se encontraba la tubería del fraccionamiento residencial y posteriormente lo sellaron con polvo, grava y cemento.

Aunque de parte de la constructora aseguraron que existe un plan enfocado en el mejoramiento de la red eléctrica y de agua potable que beneficiará a todos los habitantes de la zona, los habitantes pidieron que primero se rehabilite la red de distribución de agua y después se conecten.

Mientras tanto, la situación terminó con el compromiso de una reunión que se planea llevar a cabo en el mismo cruzamiento, el lunes a las 11 horas, en donde pretenden que participen representantes de la constructora, del Ayuntamiento de Mérida, la Comisaría de Cholul y los vecinos de Guadalupe.

“Si les interesa que vengan, ya nos citaron para el lunes, pero mientras no se pueden conectar, lo que vayan a hacer ellos no nos importa, que no agarren agua de acá y vean de donde agarrarla”, apuntó Edgardo Argáez.

