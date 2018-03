Comercio debe de cambiar a plataformas digitales

El tesorero de la Confederación de Cámaras Na- cionales de Comercio, Servicios y Turismo (Con- canaco), José Manuel López Campos, aspira a la presidencia de esa agrupación que está presente en 900 ciudades del país y representa el 60% del PIB nacional aportando el 65% de la generación de empleos. En caso de ganar, sería el tercer yucateco en presidir la agrupación que recientemente celebró sus primeros 100 años.

En exclusiva para el Diario La Verdad Yucatán, habla de sus aspiraciones y los retos para el nuevo dirigente entre los que destaca el comercio en línea, la seguridad y el Tratado de Libre Comercio.

¿Cuándo es la elección para presidente de la Con- canaco?

El 22 de marzo tenemos la asamblea anual y en esa se votan por los 33 consejeros del país; posteriormente ellos hacen la lección del nuevo presidente que para efecto de los estatutarios, puede ser electo entre los que hayan registrado su propuesta en la última se- sión del año pasado. En esta ocasión somos dos los aspirantes, un servidor y el ex presidente de la Cá- mara de Comercio de la ciudad de México, Ricardo Navarro Benítez. Por estatutos lo aspirantes tiene que haber sido presidentes de alguna de las cámaras de comercio del país.

¿Qué harías como presidente en turno?

Los grandes retos de quien resulte electo serán, por un lado muy orientado por las elecciones en la construcción de las propuestas que se presenten a los candidatos y permearlo hacia los estados, sobre todo en las nueve entidades en donde tendrán elecciones. Adicionalmente nos sumaremos a la propuesta de “Por un México mejor”, en donde el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) presenta las propuestas comunes a todas las agrupaciones en temas de seguridad, corrupción, transparencia, pero vamos a sumarle propuestas específicas a cada sector.

¿Qué hay con relación al Tratado Libre de Comercio?

Es otro gran reto, ya que debemos estar muy pendientes de lo que resulte de las negociaciones; habrá que reaccionar en función de los acuerdos de manera especícos para el comercio y el turismo a través plataformas incluyentes que permitan el acceso a la micro, pequeña y mediana empresa. Las grandes empresas tienen los re- cursos para resolver esos problemas, pero aún vemos que grandes almacenes han sucumbido ante el comercio electrónico.

¿Y qué hay de los emprendedo- res?

Es otro segmento de vital importancia ya que las empresas deben ver cómo integrar a esa oleada que se estima en un millón 200 mil jóvenes y si vemos la parte de la automatización en los procesos de bienes y servicios tenemos que estar a la vanguardia. Este es uno de los retos de quien represente a la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo.

¿Cuál es el potencial de la Con- canaco?

La Concanaco es la organización empresarial más antigua, más grande y con mayor cobertura geográ ca en el país. Representa a 5.600.000 unidades económicas por ley, de las cuales 722 mil están a liadas a cámaras en sus respectivas entidades.

Tenemos 255 cámaras en todo el país con presencia en 900 ciudades de la República Mexicana y esto es lo que la hace la más representativa en cuanto al número de cobertura geográ ca. En el Producto Interno Bruto el sector terciario, considerando que el turismo forma parte y es el único sector productivo que está creciendo a doble dígito, representa el 60% del PIB nacional y más del 65% del empleo, pero desafortunada- mente el 57% de la economía es informal. Ese es otro de los grandes retos para trabajar de la mano con las autoridades en propuestas que puedan ser viables, que contribuyan a que se incremente la formalidad. Ningún país puede crecer o pretender ser del primer mundo si seis de cada diez trabajadores están a la informalidad.

¿La informalidad es sinónimo de ambulantaje?

Esa es la muestra más visible, también incluye a las empresas que no pagan impuestos aunque estén debidamente constituidas, a quienes venden piratería y a las que no tienen a su planta laboral con prestaciones sociales, así como a las empresas que falsifican marcas. Es un proceso integral en el que hay que aprender para cambiar los paradigmas en México.

En ese sentido es una buena oportunidad para el nuevo Presidente de la Concanaco, en este momento que estamos en la antesala del cambio de autoridades de construir propuestas que se les presenten y sean viables para fortalecer del entramado empresarial de México. A mayor número de personas que aumenten su capacidad adquisitiva, que tengan mejores sueldos, acceso a prestaciones y les den una mayor calidad de vida podemos pensar en un mejor país.

¿Qué hay de la dependencia de Estados Unidos como socio co- mercial?

También debemos pensar que los mercados tendrán que cambiar luego del tratado de libre comercio y aunque hoy nuestro principal socio comercial es Estados Unidos no deberá ser el único, cuando se habla de comercio exterior, ya que hay países de economía emergente como la India y China con quienes Con- canaco ha establecido relaciones desde hace más de un año, en las cuales he participado para efectos de que aumentemos las oportunidades de intercambio comercial y de turismo con es- tos países que tienen la mayor cantidad de la población mundial y que aumentan su poder adquisitivo año con año, ya que desde hace mucho tiempo han estado creciendo al triple del promedio interno bruto mundial.

¿Las probabilidades de que seas electo son elevadas?

Estamos haciendo el mayor esfuerzo para alcanzar el triunfo, pero no necesariamente tengo que ser Presidente para trabajar en esas propuestas. A diferencia de los partidos políticos que cuando sale un candidato los demás se van a la banca, yo seguiría trabajando la Confederación, en estas propuestas de la construcción de planteamientos para las autoridades, es decir que es una postura institucional en la que seguiría de la mano con quien resultara Presidente para llevar adelante estas propuestas. En más importante la confederación que la aspiración personal.

¿En caso de ganar serias el pri- mer yucateco?

No, sería el tercero. Anteriormente fue Nicolás Madáhuar Cámara, así como Ricardo Dájer Nahum, por lo que sería el tercer yucateco en llegar a esa posición pero la Concanaco tiene 100 años.

¿A nivel nacional en el tema de seguridad en cuanto a robos a comercios y el cobro de derecho de piso que se podría hacer?

No solo como Concanaco, la sociedad en general demanda a las autoridades que sean más eficaces en el combate a la delincuencia. Este sería uno de los planteamientos que haremos conjuntamente con el CCE.

Los temas de inseguridad, lucha con- tra la corrupción, transparencia, son planteamientos conjuntos. Los problemas que hay en los estados son diferentes cada uno por sus peculiaridades tanto en el norte, el centro y sur del país por lo que debemos hacer propuestas regionales especí cas.

¿Cuándo se presentarán esas propuestas?

Esperamos que vengan a Yucatán en el mes de abril Juan Pablo Castañón, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial y probablemente acompañado por el Presidente de Concamin, la confederación de industriales y quien resulte Presidente de la Con- canaco para hacer la presentación de lo que son las propuestas para los candidatos a Presidente de la República, por un mejor futuro para México.

¿Está invitado Aristóteles Núñez?

Estamos trabajando co- mo asesor de Concanaco en los planteamientos econó- micos que inciden directamente en los temas económicos y fiscales y de productividad. Aristóteles nos acompañó a dos de las cinco reuniones que hicimos por la celebración de los 100 años de Concanaco que tuve el honor de presidir.

En un tema hablamos de la comparación de la reforma fiscal de Donald Trump con el sistema tributario mexicano y en otro hablamos de la productividad comparativa a nivel global y Aristóteles Núñez como consultor privado nos asesorara en cuestión de las propuestas, pe- ro más importante que esto es que estamos haciendo una consulta con todas las cámaras para que se sumen las propuestas y se concluya de manera incluyente y participativa con los tres sectores de la confederación.