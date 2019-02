Comerciantes no 'pelean' con vendedores ambulantes en Caucel

Comerciantes no pelean con vendedores ambulantes en Ciudad Caucel

Para muchos comerciantes del pueblo de Caucel, comisaría de Mérida estar en los alrededores del sitio, es de su preferencia; para otros, estar dentro del mercado es mejor y más higiénico.

Los fines de semana, en los alrededores del parque y la iglesia, se puede observar una gran cantidad de venteros, tal y como de alimentos, ropa y otros objetos; y en el establecimiento que el año pasado fue remodelado, unos cuantos.

En entrevista con uno de los cinco carniceros que están en el sitio, señaló que el Ayuntamiento de Mérida es quien lo administra y no hay quien obligue a los mercantes a instalarse ahí. Además, no todos quieren estar “lejos” de sus posibles clientes.

Él y sus compañeros ofrecen sus productos a los pobladores a partir de las siete de la mañana y a las tres de la tarde, máximo, lavan todo el lugar y se marchan; hasta ahora, cuentan que no tienen algún problema con la competencia de afuera, pues “el sol sale para todos, además de que no hay tantos carniceros en la calle, sólo adentro de casas”, dijo.

El mercado sigue teniendo espacios libres, sin embargo, ya cuenta con más afluencia, indicaron los trabajadores. En la puerta, incluso, una señora de la tercera edad vende frutas, verduras y ramitos de flores.

En cuanto las afueras, cada vez se pueden ver más ambulantes; incluso, se estableció un local tipo vagón, censado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), ahí venden zapatos de fábrica.

Respecto al paso de los transeúntes, éstos ya no “esquivan” a los expendedores, pues ya no se colocan en las aceras, además de que hay zonas que no se pueden estacionar.

Sin problemas

El beneficio: Luego de las remodelaciones hechas por el municipio, la afluencia de personas ha ido en aumento, dijeron los locatarios del lugar.

Buena actitud: De acuerdo con ambulantes y locatarios, no existe problemas entre ellos, ya que el “sol sale para todos”.

Katia Castañeda