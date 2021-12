Combinar vacunas contra Influenza y Covid-19 no afectan su efectividad

Tanto la Influenza como el Coronavirus son enfermedades que llegaron para quedarse, es por eso que la población de riesgo debe acudir a recibir la vacuna que previene la complicación de sus síntomas, ya que al combinarlas no afectan su efectividad.

En entrevista con La Verdad Noticias, la Coordinadora Auxiliar Médico en Salud Pública del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mirna Guadalupe López Gutiérrez, comentó que desde el pasado 3 de noviembre, la población derechohabiente y no derechohabiente puede acudir a recibir la vacuna contra la influenza en cualquiera de los módulos Prevenimss.

¿Qué se conoce sobre la influenza?

La influenza, en específico hablando de la A-H1N1 es una infección respiratoria de los humanos causada por una cepa de la influenza de origen porcino. Tuvimos la pandemia en 2009 y desde ese momento es que se adoptó esta vacunación como estacional, lo que quiere decir que es un virus que todavía se encuentra entre nosotros y de manera cíclica causa esta enfermedad.

¿Desde cuándo se aplica la vacuna contra la influenza?

Empezamos el día 3 de noviembre con esta jornada y se pretende concluir hasta marzo del 2022. La vacuna va enfocada a grupos de riesgo, que son pacientes de 60 y más años, en niños de seis a 59 meses y también se considera a personas que tienen otras enfermedades como diabetes, hipertensión, asma, enfermedades pulmonares crónicas, obesidad mórbida, insuficiencia renal, cáncer o algún otro tipo de problema de inmunosupresión.

¿Dónde se aplican las vacunas y en qué horarios?

La vacuna contra la influenza es para población abierta, es decir, derechohabiente y no derechohabiente, y se aplican en todos los módulos de Prevenimss, ubicados en cada una de nuestras Unidades de Medicina Familiar (UMF) de Mérida y el interior del Estado, en un horario corrido de 8:00 a 20:00 horas.

¿Me puedo vacunar contra la influenza si recibí mi vacuna contra Covid-19?

No hay ninguna contraindicación de aplicar vacuna contra Covid-19 y después contra la influenza, al mismo tiempo o con un periodo del día, ya no hay ningún problema en cuanto a la composición de las vacunas, no interfieren una con otra.

¿Cree que la vacunación contra Covid-19 se vuelva permanente como la campaña contra influenza?

Sí, en algún momento eso debe de suceder, la vacuna contra la influenza tiene la característica, que por las mutaciones que se puedan presentar en el virus, se va renovando cada año, así que en algún momento va a suceder lo mismo con la vacunación contra el Covid, que finalmente también llegó para quedarse. La única diferencia es que para proteger contra el Coronavirus se vacuna a toda la población y contra la influenza solamente a los grupos de riesgo.

¿Qué acciones de seguridad realiza el IMSS ante la pandemia?

A cargo del IMSS tenemos dos centros de vacunación permanente contra Covid-19, uno en el hospital de Motul y otro en la UMF 59. Los filtros y protocolos de ingreso a la Unidad se siguen conservando como en tiempos donde teníamos muchos casos de Coronavirus. Se les invita a asistir a recibir su vacuna contra la influenza usando cubrebocas y guardando la sana distancia, ya que hay establecida una ruta específica de pacientes que ingresan por enfermedad respiratoria y otra para los que llegan por alguna otra causa.

