Colectivos a favor del INE desconfían en legisladores del PRI

El Colectivo de las Organizaciones en Defensa del INE exhorta a legisladores federales del PRI a mantener su postura contra la Reforma Electoral, advierten que "el pueblo tiene memoria".

Una de las representantes de este colectivo, Patricia Mccarthy Caballero afirmó que la reforma electoral impulsada por el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador busca dar el control del padrón electoral a gobernación y "sería un retroceso enorme a la vida democrática del país".

Organizaciones se unieron nuevamente

En conferencia de prensa en una cafetería ubicada en Avenida Paseo de Montejo, se reunieron los representantes del Frente Cívico Nacional, Frente Cívico Familiar, Poder Ciudadano, Misión Rescate México, Colectivo 4 de Julio, Uniendo Caminos, Red Pro Yucatán, Cáritas Yucatán, CEFIM, Laicos Unidos pof el Bien Común (LUBI), LASEC, por mencionar algunas.

David Tatan Medina señaló que hay temor de que priistas vuelvan hacerse para atrás como lo fue con el tema de la Guardia Nacional, por lo que advierten al tricolor "de votar a favor de la reforma el pueblo tiene memoria y se lo demandaremos", afirmó.

Recalcaron que están convencidos que si la Reforma Electoral es aprobada en los términos actuales pone en riesgo el sistema democrático, por lo que exigieron tanto a panistas y los representantes de Yucatán no votar a favor.

"Reiteramos nuestra exigencia a los diputadas y diputados por Yucatán y la Tercera Circunscripción a la que pertenece nuestro Estado, para que voten en contra de la Reforma Electoral ya que pone en riesgo nuestro sistema democrático", reiteró la ex alcaldesa Ana Rosa Payán.

Por último, detallaron que el problema no es que no se necesite una reforma, "si no que los términos no son los mejores", por lo que invitaron a esperar a que pase el proceso electoral del 2024 para abordar el tema con un mayor análisis.