Colectivo Bazar regresa con festival para los enamorados de Mérida

Las personas de Mérida que aún no cuenten con un regalo para este 14 de febrero, tendrán la oportunidad de adquirirlo en la quinta edición del “Be my Valentine” de Colectivo Bazar, que se llevará a cabo del 12 al 13 de febrero.

En rueda de prensa para presentar este festival, el organizador Sergio Méndez, señaló que tras dos años de pausa, debido a la pandemia de Covid-19, esta plataforma de apoyo a emprendedores locales vuelve con un festival dedicado a los enamorados.

Comentó que en esta ocasión, Colectivo Bazar reunirá al menos 20 emprendedores de diseño, arte, moda, tatuajes y otras creaciones, ofrecerá presentaciones musicales, dinámicas y sobre todo, seguridad.

Indicó que con nueve años de experiencia, Colectivo Bazar se ha enfocado en realizar eventos que transmitan experiencias, por eso en esta ocasión quisieron aprovechar el Día de San Valentín, para apoyar a los comercios locales, artesanos y emprendedores, así como celebrar su aniversario.

Mencionó que el evento se llevará a cabo en el Jardín Ceiba, ubicado en la calle 36 por 15 y 17 de la colonia García Ginerés, con el objetivo de poder realizar una exposición de emprendedurismo, respetando las medidas de prevención de contagio de Covid-19.

Música y dinámicas

Presentación de la quinta edición del festival "Be my Valentine"

Además, el organizador de la quinta edición del “Be my Valentine Festival” añadió contarán con djs y músicos locales, que se estarán presentando durante los dos días de evento, que tendrán horarios de 14 a 21 horas para el sábado y de 12 a 20 horas el domingo.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

Sergio Méndez mencionó que la entrada al festival es totalmente libre para los compradores, mientras que para los expositores la cuota será de 2 mil 500 pesos por ambos días, tomando en cuenta que se puede dividir cada mesa para dos marcas.

Finalmente, reiteró que el evento contará con los protocolos recomendados por las autoridades sanitarias en Yucatán, con el fin de facilitar un ambiente seguro para los asistentes y expositores.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerse informado con las noticias de hoy!