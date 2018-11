Colapsan por segundo día los CFE máticos en Mérida; usuarios no pudieron pagar sus facturas

Por segundo día consecutivo la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mantiene en vilo a sus usuarios de Mérida Yucatán, quienes hoy tampoco pudieron pagar sus facturas, ni los que abona por medio de tarjetas “Inteligentes” ni quienes lo hacen con recibos impresos.

Esta vez les tocó a los usuarios que acuden a los CFE mático de Gran Plaza y Plaza Oriente de Mérida, hacer el coraje del mes, al no poder cumplir con el pago de sus recibos y tarjetas inteligentes, el consumo de la energía del último mes y bimestre, respectivamente.

Principalmente los usuarios de la zonas norte y oriente que acuden a este módulo, se quejaron porque CFE ni un día les da de gracia y rauda manda a sus brigadas de obreros a cortar el suministro; en el caso de las tarjetas inteligentes, al no cumplirse con el pago en el último día digitalizado por sistema, se les suspende el servicio a los usuarios.

“Es una falta de responsabilidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no garantizar el buen funcionamiento de su plataforma para el cobro, porque a nosotros nos perjudican con los cortes, no es que no queramos pagar, es que no nos cobran por su sistema caído”, dijo Eva Ramírez, usuaria en Temozón Norte.