Codhey informa a Conapred sobre caso de discriminación en bar de Mérida

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) repruebó el acto de discriminación de la que fue víctima el joven Pedro Escalante, en el bar “Clássico Península”, ubicado al norte de la ciudad de Mérida.

Como informamos hace un par de días en La Verdad Noticias, al joven de 19 años se le negó la entrada al establecimiento, por su condición de persona con discapacidad motriz, bajo el argumento de que “se podía hacer daño” en el interior del lugar.

La Codhey informó que ante la difusión de un video en donde Pedro explica su versión de los hechos, inició un procedimiento de oficio mediante el cual enteró al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), organismo encargado de recibir y resolver las quejas por presuntos actos discriminatorios cometidos por particulares.

No lo dejaron pasar

Pedro Escalante relató que el gerente de un bar no lo dejó ingresar debido a su condición de discapacidad motriz

En dichas imágenes, el joven relató que el pasado sábado 21 de mayo, acudió al mencionado antro debido a que iba a celebrar un cumpleaños. Sin embargo, el acceso le fue negado bajo la excusa de que se encontraba lleno y lo hicieron esperar hasta una hora.

Al paso de más de una hora, otra persona intentó ayudar a Pedro a ingresar al mencionado bar, localizado en Plaza Magnus, pero nuevamente se le impidió entrar, cometiendo un acto discriminatorio en materia de discapacidad.

“El gerente se acercó a mí, a los 15 minutos y me dijo en mi cara, en mi cara, que no me iba a dejar pasar, de una manera muy prepotente, que no me iba a permitir el acceso por mi discapacidad, que porque me puedo lastimar y cosas así”, narró el afectado.

Además de la intervención de Conapred, la Codhey también solicitó la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), ya que el establecimiento contravino el Artículo 58 de la Ley de Protección al Consumidor.

El mencionado fragmento apunta a que los proveedores de bienes y servicios para el público en general, no podrán establecer preferencias o discriminación hacia los solicitantes, como selección de clientela, condicionamiento del consumo, reserva del derecho de admisión, exclusión a personas con discapacidad y otras prácticas similares.

Asimismo, el organismo autónomo reconoció que en Yucatán se han logrado avances en la inclusión, resultado de una larga lucha de las personas con discapacidad, de sus familias, así como de la sociedad civil que han alzado la voz para generar políticas públicas, enfocadas al reconocimiento de sus derechos.

No obstante, situaciones como las del bar mencionado, contravienen al reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, lo que evidencia que falta mucho para lograr “una sociedad verdaderamente inclusiva, respetuosa y sin discriminación”.

