‘Cocinar el pib’: Tradición que une a la familia

El ‘pib’, o comida de las ánimas es mucho más que un guiso

La cercanía de lahace que las amas de casa preparen sus utensilios y empiecen a juntar los ingredientes para preparar una de losy representativos de la época: el pib.La tendencia que se empieza a arraigar entre las personas, para comer más sano pero sin sacrificar los recetas, ha originado la aparición de una vertiente con menos grasa animal y con ingredientes vegetales, de acuerdo con lo mencionado por María de los Ángeles Núñez, coordinadora de un grupo de siete mujeres que han iniciado una microempresa dedicada a la‘En estos días estamos ofreciendo los mucbipollos vegetarianos, los cuales llevan las verduras de la preferencia del consumidor y en el caso del queso, lo sustituimos por tofu, pedimos que nos hagan el pedido con anticipación ya que este será el segundo año en que ofrezcamos la versión vegana” explicó. María junto a las otras mujeres cocinan losen hornos convencionales debido al volumen que estiman producir, para ellas no es posible seguir el procedimientoen este manjar yucateco con la cocción en elNo obstante, según lo dicho por ella, la afición por los pibes vegetarianos va en aumento, ya que los ingredientes utilizados son frescos, de la región, comoy complementados por los que son ya parte de la tradición como el recado rojo, especias y hierbas de olor.‘Definitivamente, los mucbipollos que hacen en la ciudad han variado según la personas que los prepara, sabemos que ahora muchas personas que han instalado cocinas o restaurantes los ofrecen a sus comensales, pero esos pibes son versiones modernas que no tienen mucho que ver, solo el nombre con el tradicional y original pibe’, aseguró Martha Chí. Esta reconocida cocinera dedice que la preparación y cocción de pibes para elva más allá de una receta de cocina que pasa de manos de lasa las hijas y de éstas a las nietas. Se trata de todo un ritual que exigen días de preparación y que obliga por decirlo de algún modo a reunir a las familias, en su elaboración y cocción participan por igual los hombres y las mujeres de la familia, ‘Pasado el 2 de noviembre, el siguiente domingo, que este año será el 5 de noviembre se reúnen los hombres de la casa para hacer el horno en el suelo, mientras las mujeres preparan la masa y los demás ingredientes como el pollo y la carne de puerco’, recordó. Ellos buscan piedras lisas, colocanen el fondo de la oquedad y luego las piedras donde posteriormente será colocado el recipiente con los pibes, luego serán tapados con ramas de javin, una lámina para evitar que caiga tierra al alimento y se deja cocinas por espacio de una hora a hora y media.Para Martha Chi y sus hijas la vertienteno es nueva, aunque no la conocen con esa clasificación, ellas además de prepararde carne de pollo y cerdo, también hacen de, que se añade a la masa con la que se preparan pibes que pueden o no llevar carne, si no llevan, de todos modos resultan deliciosas, porque se les agregan todos los demás ingredientes como el recado rojo, asegura. Otra diferencia es que la forma tradicional que aún se usa en las zonas rurales de Yucatán como Dzityá, es la redonda moldeada a mano por las mujeres, en la ciudad últimamente han adoptado el uso de moldes cuadrados que se utilizan para hacer panes o pasteles, pero como sea, dijo que durante el mes de noviembre tantocomo personas visitantes de otros lugares tienen que probar el platillo distintivo en los tradicionales festejos por los días de muertos.