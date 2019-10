Cobarde hombre golpea a una atemorizada joven en plena calle al oriente de Mérida

De nueva cuenta ha salido a relucir un caso de violencia de género en Yucatán, luego de que se ha dado a conocer en redes sociales que un hombre le dio en plena calle una golpiza a una mujer al oriente de Mérida.

Según se ha podido averiguar, vecinos del oriente de la ciudad, por el área de la ex fuente maya, sorprendieron a un hombre golpeando a una mujer, quien justificó su violencia al decir: “Tuve un mal día y no me han pagado”.

El supuesto golpeador de la joven. (FOTO: Consigna Yucatán)

Los hechos ocurrieron ayer en la noche, cuando unos jóvenes que caminan por esa zona de la ciudad vieron cómo el hombre estaba golpeando a puño cerrado a una joven de 19 años, quien al parecer es su novia.

Los testigos se armaron de valor para ayudar a la víctima e increparon al hombre, quien al verse descubierto tomó del brazo a la mujer y la jaloneó a una esquina donde casualmente estaba deteniendo un taxi para irse con ella.

Un nuevo caso de violencia de género se presenta en Yucatán.

Por fortuna, varios vecinos salieron y al ver lo que pasaba, le gritaron al taxista que no arrancara, ya que la joven había sido golpeada por el sujeto, por lo que el taxista ayudó a la joven a bajarse de la unidad.

Para eso, los vecinos ya habían llamado a los números de emergencia y al lugar arribó elementos de la Policía Estatal para auxiliar a la víctima y pese a que los agentes le recomendaron a la muchacha denunciar, no quiso.

Una mujer que auxilió en todo momento a la víctima, mencionó que la mujer no quiso ir a denunciar por temor a las repercusiones que el hombre pueda tener en contra de ella física y psicológicamente.