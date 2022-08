Club de la Tortuga, 12 años preservando a quelonios marinos en Telchac

Club de la Tortuga, 12 años preservando a los quelonios en Telchac

Con el objetivo de preservar las tres distintas especies de tortugas marinas que llegan a las playas yucatecas, desde hace 12 años surgió el Club de la Tortuga de Telchac, organización de voluntariado que realiza acciones para monitorear y cuidar de los nidos de estos quelonios, que normalmente arriban a la costa entre abril y noviembre para depositar sus huevos, platicó Galia González Guillén, integrante de dicha agrupación ambientalista.

Galia González Guillén, voluntaria del Club de la Tortuga de Telchac Puerto

¿Qué es el Club de la Tortuga de Telchac?

El Club de la Tortuga es una organización que surge desde hace 12 años con el objetivo de preservar a las tortugas marinas y la duna costera de Telchac, para que las tortugas que lleguen puedan depositar sus huevos y nosotros podamos cuidar sus nidos para asegurar la especie.

¿Qué especie de tortuga es su especialidad?

En realidad nosotros cuidamos a todas las tortugas sin importar la especie, pero aquí en Yucatán normalmente vemos que arriban tortugas verdes o blancas, amarillas o caguama y la tortuga carey.

¿Cuál es la situación de las tortugas en Yucatán?

En general todas las tortugas que llegan a las costas mexicanas, no solo a Yucatán, se encuentran bajo alguna categoría de riesgo o en peligro de extinción y por eso es que las estamos preservando, ya que de cada 100 tortugas que nacen, solo dos llegan a la etapa adulta.

¿A qué se debe esto?

Principalmente a que las tortugas tienen muchos depredadores en la tierra, en el aire y en el mar, hablamos de que al nacer las tortugas se enfrentan a cangrejos, perros, a veces a las personas, cuatrimotos, las aves y también a los peces que se las comen aprovechando que son bebés.

¿Cómo es la dinámica de el Club de la Tortuga?

Todos los días o máximo cada dos días hacemos recorridos por las playas, en ellos identificamos los nidos, los marcamos y constantemente los monitoreamos durante los siguientes recorridos, así como encontramos nuevos, cuidamos a los que ya sabemos que están.

¿Cuántos nidos se están monitoreando actualmente?

Tenemos actualmente 398 nidos, los cuales cada uno cuenta con un promedio aproximado de 150 huevos. De estos nidos, entre 15 o 20 tenemos programados que puedan eclosionar próximamente.

También te puede interesar: Sorprende la eclosión de tortugas marinas en un predio veraniego de Yucatán

¿Les afectaría la marea roja a las tortugas?

Afortunadamente durante los últimos días no hemos encontrado ninguna tortuga muerta, sí han llegado muchos peces, pero tortugas no. Yo creo que porque ellas no se alimentan del alga ni la respiran a través de branquias como los peces, eso está permitiendo que crucen la mancha de la marea roja y lleguen a agua más limpia.

¿La marea roja está a su favor al eliminar depredadores?

No tanto así, si lo vemos desde el lado de que las tortugas recién nacidas pueden avanzar más, sí, pero en cambio, las tortugas adultas ya no se acercan a la costa porque se quedan sin alimento y eso está disminuyendo la cantidad de nidos en los últimos días, pasando de cuatro por día, a uno o ninguno.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Siguenos en nuestra cuenta de Instagram