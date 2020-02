Clima caluroso y lluvias en las costas de Yucatán para el fin de semana

¡Justin Bieber lanza nuevo disco! “Changes” @justinbieber ha participado en varias colaboraciones exitosas en los últimos cinco años y ahora tiene nuevo disco con un género que ha nombrado “R & Bieber“. Su nuevo álbum incluye 17 nuevas canciones, entre ellas el primer sencillo “Yummy”, “Changes” pudo haber tardado mucho en llegar, sin embargo, no podemos negar que el cantante canadiense ha experimentado bastante en los últimos cinco años, razón por la que comentó: “Este disco ha sido muy terapéutico de hacer. Tener la capacidad de compartir los desafíos de mi vida, los cambios, amar la vida y el crecimiento con las personas que siguen lo que hago es increíble”. ¿Ansioso/a por escuchar su nuevo álbum? . . . . #justinbieber #newalbum #newsong #famous #artist #changes #terapeutico #yummy #exito #laverdadnoticias

