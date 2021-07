Cliente pide a restaurante de Mérida eliminar una publicación sobre orgullo LGBT

A través de redes sociales se dio a conocer el caso de un restaurante de Mérida que recibió una inusual petición de un cliente sobre una publicación hecha en sus redes sociales sobre el orgullo LGBT.

Fue el propio Carlos Cárdenas Cáceres, director del restaurante Leo, quien compartió las capturas de pantalla, donde expone a uno de sus clientes y amigos por pedirle que elimine una publicación hecha en apoyo de la comunidad LGBT.

El cliente pidió que bajen una publicación de las redes sociales.

A través de un mensaje enviado, el cliente y amigo de la dueño del restaurante lo saludó y posteriormente hizo la inusual petición:

‘La verdad no estoy de acuerdo con la publicación que vi el día de hoy y me gustaría como tu cliente y amigo que la bajen, la verdad no tienen necesidad de subirse a esa corriente pendeja’.