Clausuran torneo de lazo en Yucatán; habían cerca de mil personas

De manera clandestina se estaba llevando a cabo un torneo de lazo en un lienzo charro en el municipio de Baca, el cual fue clausurado por autoridades de Yucatán.

Los hechos se registraron en un lienzo charro denominado ‘Los Cardenales’, lugar donde se trasladó el eventó taurino, luego de ser clausurado por la tarde en Ticopó.

Ante el desafió, personal de la Secretaría de Salud de Yucatán, en apoyo de la Seretaría de Seguridad Pública (SSP) se llevó a cabo la clausura de este evento taurino.

Cabe mencionar que la presencia de la SSP fue importante para que los inspectores de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios pudieran entrar al lugar y así constatar el cumplimiento de los protocolos sanitarios.

Habían más de mil presentes en el evento.

Trascendió que el lugar estaba repleto de gente, ya que habían unas mil personas, las cuales presuntamente no guardaban su sana distancia y había quienes no portaban cubrebocas, así como no se cumplía con la toma de temperatura al ingresar al lugar.

Clausuran torneo de lazo

Autoridades de Yucatán clausuran fiesta.

Al no respetar las medidas sanitarias, las autoridades de Salud de Yucatán procedieron a suspender el evento y colocaron sellos de clausura en el lugar.

Al igual que este evento en días pasados se clausuró una fiesta mexicana en una comunidad de Yucatán.

Este evento se registró en la calle 14 con 23 del municipio de Ixil, donde se llevaba a cabo una fiesta patria con la presencia de cuatro grupos musicales.

Además de que habían personas sin guardar la sana distancia y sin respetar las medidas sanitarias también se reportó la venta de bebidas embriagantes.

Al igual que en torneo de lazo, autoridades de Yucatán suspendieron esta fiesta, por lo que procedieron a suspender el evento y a colocar los sellos de clausura.

