Claudia Chávez Tamay preserva la tradición herbolaria en Yucatán

La ilustradora científica, Claudia Alejandra Chávez Tamay, nos habla en entrevista sobre cómo se ha adentrado en el rescate del conocimiento herbolario maya, combinando la sensibilidad del arte con el rigor de la ciencia.

¿Cómo te involucraste en la ilustración científica?

Mi primer acercamiento fue un curso del tema y mis intereses siempre tuvieron en común la botánica, el arte, la antropología y la cultura. Al plantearme recuperar parte del conocimento maya, un biólogo me recomendó acercarme al CICY. Fue así que terminé colaborado en varios proyectos.

¿Qué panorama enfrenta este conocimiento herbolario?

Cuando hice mis primeras investigaciones me di cuenta que no hay mucha gente que domine el tema por lo que tuve que viajar a comunidades en donde lamentablemente está concentrado en una o dos personas que no encuentran la manera de transmitir el conocimiento a nuevas generaciones.

¿Cuál es el uso que se le da a las distintas plantas en Yucatán?

El uso de las plantas estaba directamente asociado con las creencias. Hay plantas ceremoniales, las enunciantes, las mágico-religiosas, así como las medicinales para malestares comunes. Mi reto es agrupar todas estas ramas en un solo compendio.

Claudia Chávez Tamay preserva la tradición herbolaria en Yucatán

¿Cuál es la respuesta de la gente a tu trabajo?

Cuando he participado en exposiciones es grato ver que las personas reconocen muchas especies de su jardín o alrededores de las cuáles no conocían su historia, uso o beneficio.

¿Qué proyectos tienes a futuro?

Estoy trabajando en un proyecto de las plantas del Popol Vuh, así como de plantas melíferas que son las que contribuyen al mantenimiento de las poblaciones de abejas meliponas.

Sus trabajos

La exposición de ilustraciones “Tuláakal xíiw yaan ba’ax u beelal” (Toda planta tiene su razón de ser) está abierta al público en el Centro de Atención a Visitantes del CICY hasta el 30 de junio.