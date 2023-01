Ciudadanos se quejan por aumentos al predial en Mérida

Ciudadanos del municipio de Mérida han continuado acercándose a los módulos del Ayuntamiento, donde pueden pagar su predial, sin embargo, la mayoría sé lleva una sorpresa al momento de pedir su recibo.

Está situación llegó hasta el Congreso de Yucatán dónde el diputado Gaspar Quintal Parra, nuevamente condenó la falta de sensibilidad por parte de las autoridades del Ayuntamiento de Mérida quienes elevaron de manera irracional los valores catastrales de los predios de la ciudad, lo que repercute que hoy día las familias meridanas tengan que pagar más por el impuesto predial.

Diputado

"Sin duda es una falta de sensibilidad por parte del Ayuntamiento, ya que apenas estamos saliendo de un problema fuerte de la pandemia de Covid-19, la economía de Yucatán no es de las mejores, además de las afectaciones de la inflación, y hoy, con el aumento del predial, la gente está padeciendo más porque tienen que pagar más”, recalcó.

Ciudadanos molestos

La Verdad Noticias acudió a las instalaciones del Ayuntamiento de Mérida ubicado en el corazón de la capital yucateca, y corroboramos que la molestia persiste tras casi dos semanas de haber iniciado este cobro.

Varios ciudadanos, de la zona oriente y sur de la ciudad de Mérida, reportaron a este medio de comunicación que se ven sorprendidos por el aumento que han registrado, de acuerdo al costo del predial.

La señora Rubí Arcos Sánchez del fraccionamiento Los Arcos, comentó que en tres años su predial se ha triplicado.

"Es bastante, me vino en 884 y el año pasado fue de 600, pero hace tres años pagaba 340 pesos", dijo.

En el caso de la señora Silvia Milena Castillo Campos explicó que tenía pendientes unos pagos "pero si subió, pero creo que sí es exagerado", comentó.

En el caso de Roberto Cruz vecino de la colonia Maya ubicada cerca del fraccionamiento Altabrisa, mencionó que el año pasado pagaron 842 pesos, "este año pagamos lo mismo, pero con todo y descuentos".

"A mí lo que me ayudó es que soy pensionado y me dieron descuentos del 50 por ciento, pero sí se incrementó, porque si no estaría pagando solo mil pesos", con la excusa de la dimensión del terreno y modificaciones de construcción indicó Luciano Pantoja, vecino del fraccionamiento Brisas.

Asimismo, aunque es una cantidad menor a los anteriores, la señora Regina Montero de la colonia Nueva Chichén Itzá ubicada al oriente de Mérida, afirmó que su pago se incrementó cuatro veces más este año.

“Antes pagaba 80 pesos y ahora pago doscientos y fracción".

Los adultos mayores son los que han sufrido más con estos aumentos, que se ven limitados para realizar dicho pago, es el caso de Juan José May de 70 años de edad, que denunció que a pesar del incremento estaba dispuesto a pagar, pero no le quisieron hacer válido los descuentos y simplemente no le alcanzó.

"En el 2020 me cobraron 84 pesos y ahorita me están cobrando dos mil 600 pesos, no me quieren respetar ni el descuento del INAPAM", manifestó.