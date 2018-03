Ciudadanos de Mérida vulnerables ante un incendio

Procivy menciona que no tiene un protocolo ante situaciones de riesgo como el siniestro registrado ayer cerca de una gasolinera; todo se canaliza al cuerpo de bomberos

SIN INTERVENIR

APLICACIÓN DE PROTOLOCO

COMÚN DENOMINADOR

CAMIONETA SINIESTRADA

20 vehículos se han siniestrado en Mérida, se prevé que la cifra sea mucho más.

5 o 10 Minutos es el tiempo de respuesta de las unidades en llegar y mitigar el incendio.

Luego de que ayer se registrara el incendio de un automóvil Volkswagen sobre Circuito Colonias, el titular de Protección Civil del Estado de Yucatán (Procivy), Aarón Palomo Euán, indicó que la dependencia a su cargo no cuenta con un protocolo para este tipo de situaciones, ya que este tipo de incidentes se transfieren a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Entrevistado vía telefónica, el funcionario estatal explicó que cada que pasan estas situaciones es la Dirección de Siniestros y Rescates de la SSP a quien se le encomienda actuar, por lo que son ellos quienes canalizan el problema a la estación de bomberos más cercana para que actúen de forma rápida y mitiguen las llamas. De igual forma detalló que el tiempo de reacción de las unidades de bomberos en llegar y apagar el siniestro dura entre cinco y 10 minutos, por lo que destacó que el tiempo de respuesta es inmediato para evitar más daños materiales o humanos, que en este caso no hubo heridos, pero sí hubo una crisis nerviosa por parte del conductor, quien fue atendido por paramédicos de la SSP.Cuestionado sobre qué acciones realiza Procivy ante esta situación, sobre todo porque el incendio fue a escasos metros de una gasolinera, Palomo Euán detalló que están al tanto de la situación, más no intervienen, ya que eso le corresponde a la SSP y son éstos los encargados de mitigar las llamas en el auto compacto.Agregó que la intervención de Procivy aplica cuando los siniestros ocurren en situaciones de riesgo, dando por ejemplo un incendio cerca de un poblado. ‘En esa situación lo que hacemos es evacuar a la población ante el riesgo que hay en la zona’, mencionó al tiempo de indicar que en el caso de la Combi siniestrada ayer no aplica este tipo de protocolo.Ante esta información es por eso que se entiende el por qué sólo intervienen el cuerpo de bomberos de la SSP ante autos siniestrados, que en lo que va del año, más de 20 se han quemado tan sólo en la capital del Estado, siendo el común denominador el cortocircuito en estas unidades, aunque hubo un caso, en abril pasado donde las llamas de la maleza ‘devoraron’ 15 vehículos.Respecto al siniestro del automotor, se informó que el hecho se dio sobre Circuito Colonias, a escasos metros de la gasolinera que está en frente de un conocido centro comercial al oriente de esta ciudad; afortunadamente no hubo lesionados, según el reporte de las autoridades locales, aunque se atendió al conductor del vehículo por una crisis nerviosa. La Combi ingresó a la gasolinera a cargar gasolina y cuando salió de ésta, el conductor mencionó que se le atoró el switch de arranque lo que provocó que comenzara a salir humo del motor, por lo que el conductor decidió a bajarse de la unidad e inspeccionar qué pasaba, pero a penas y descendió de su vehículo, las llamas ‘devoraron’ al enigmático automóvil.