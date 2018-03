Ciudadanos atarán manos a funcionarios

Se compromete el Auditor Superior, Mario Can Marín, a poner la actuación de los funcionarios bajo la lupa

Te puede interesar

Con el compromiso de trabajar en el combate a la corrupción, e incluir a los ciudadanos como elementos fiscalizadores de las acciones institucionales y la rendición de cuentas en los recursos públicos, entre otros temas torales, asumió el cargo como nuevo Auditor Superior del Estado de Yucatán (ASEY) Mario Can Marín, quien aseguró que no pertenecer a ningún partido político le permite la más completa libertad para realizar su trabajo. Sobre la escasa transparencia que han presentado algunos municipios, sobre todo los más pequeños y alejados de la capital yucateca, el nuevo auditor estatal dijo que ‘definitivamente vamos a trabajar mucho con los municipios y sus controles internos para minimizar el riesgo de mal manejo de los recursos públicos, vamos a trabajar en la capacitación del personal de la Auditoria Superior del Estado (ASEY) para que la gente que este ahí, pueda atender a estos municipios, que por su tamaño tienen recursos humanos y financieros muy limitados y caen en omisiones o no solventan las normatividades’.Se comprometió a trabajar muy de cerca con los municipios para ayudarlos a que tengan todos sus registros y su documentación contable en orden. Agregó que además de la lupa que van a ejercer en la vigilancia para un escrupuloso manejo de los recursos públicos, tanto de las instancias gubernamentales, del congreso y de los municipios, entre otros organismos, también irán trabajando en la correlación con otras instancias dedicadas a la transparencia y al acceso a la información. ‘El resultado final es el desarrollo del Estado y el bienestar de la gente que habita en Yucatán’, precisó.Al realizar su toma de compromisos en el Congreso local, estuvo acompañado por representantes del empresariado local así como por miembros de la sociedad civil y del sector académico, quienes atestiguaron el inicio de una nueva temporada de transparencia y rendición de cuentas en la entidad. Las cámaras empresariales y las organizaciones civiles con sus propuestas fueron participes del proceso de designación del auditor superior, que llevó a cabo la Comisión Permanente y que inició con la aprobación de la convocatoria a la que se sujetaron los candidatos con el perfil para el cargo de Auditor Superior del Estado. La comisión permanente revisó exhaustivamente que los 11 candidatos cubrieran los requisitos documentales como primer paso a la elección de quienes a su vez, demostraron capacidad y experiencia en materia de fiscalización y rendición de cuentas. Así, Mario Can Marín, profesionista fiscal ampliamente conocido, llegó a la titularidad de la ASEY con el consenso mayoritario de los organismos empresariales. En su hoja curricular registra que fue presidente de la Canacintra Yucatán, cargo que dejó a principios del 2017. Este mismo año había sido designado presidente del Plan Estratégico de Mérida, posición a la que renunciará, ante el compromiso de dedicarse de tiempo completo a su nueva encomienda. En sesión plenaria en el Congreso del Estado, el nuevo Auditor Superior rindió protesta ante la presencia de los 25 legisladores de los diversos partidos políticos, representantes de cámaras empresariales y sociedad civil para iniciar funciones a partir del 9 de julio del presente año, y hasta el 8 de julio de 2024. Marco Vela Reyes diputado del PRI, dijo que la capacidad, conocimiento y experiencia de Can Marín quedó plasmada en su comparecencia, demostrando un real compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información pública, la apertura institucional y el combate a la corrupción.25 Legisladores lo aprobaron de manera unánime 7 años ejercerá el cargo como auditor‘Trabajaremos con los municipios para evitar malos manejos de los recursos públicos y rendir cuentas claras a la sociedad’. Mario Can Marín, Auditor Superior del Estado