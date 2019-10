Cinthia Arrebola y la compañía El Círculo-Teatro, llevan su talento a la CDMX

Cinthia Arrebola dijo que El Círculo Teatro tiene en este momento el montaje “Escúchame” de Alfonso Cárcamo que recibió el apoyo del FONCA en el 2018 y la estuvieron generando a partir del laboratorio de creación escénica Sala de Urgencia y la estrenaron en febrero del 2019.

La compañía El Círculo-Teatro reside desde hace 10 años en Mérida, siendo su directora Cinthia Arrebola, quien nos compartió una excelente noticias, confirmando que su compañía ha sido invitada a participar en el Festival Nacional de Teatro Otras Latitudes-Drama fest en la Ciudad de México este 23 de Octubre precisamente con la obra "Escúchame" de Alfonso Cárcamo, la cual ha tenido gran reconocimiento. Además confirmó el próximo año recorrerán varias escuelas de nivel básico a través del Programa Nacional de Teatro Escolar.

Cinthia comentó que en general han recibido comentarios positivos por esta dinámica innovadora de presentar sus ensayos ante públicos diverso.

¿Cómo se dio la conexión para viajar a la CDMX?

Nosotros recibimos la invitación por parte de la subcoordinación nacional de teatro para asistir a este evento que es Otras Latitudes Dramafest que este año se fusionan, para dar este evento y daremos función el día 23 de octubre en el Centro Cultural del Bosque, en el Teatro Orientación a las 8 de la noche. La obra la estrenamos en febrero de este año y tuvimos 10 funciones en el foro alternativo Rubén Chacón.

¿Cuál es el objetivo del concepto Salas de Urgencia?

Sala de Urgencia trata de abrir los ensayos al público, nosotros vamos a bares, a cafés, a escuelas, a casas, a oficinas, a donde nos inviten nosotros vamos y ensayamos ahí, les mostramos todo el proceso luego toda esa gente nos acompaña luego a nuestra muestra resultado que tenemos, tanto la intermedia como la final, así como el día de estreno de la obra.

Cinthia comentó que actualmente están desarrollando la obra “Campo Corto” la cual se va a estrenar en diciembre y que también han presentado en ensayos ante público.

¿La gente les hace sugerencias sobre las obras?

En un trabajo enriquecedor, justamente el abrir los ensayos a la gente es para ir descubriendo qué es lo que le interesa o no al público, porque generalmente nosotros creemos el proceso y el público ve el resultado final, el estreno, y a veces salen con la sensación de que sí, estuvo bien, pasaste el rato y ya, pero no pasa a más, entonces al ser una co-creación con el público se vuelve algo interesante.

¿Que tanto el dramaturgo está abierto a incluir las sugerencias de la gente en su obra?

Por supuesto que cede, si tú ves por ejemplo el texto original a cómo terminó ya con los comentarios del público se transforma muchísimo. Por ejemplo nos decían que los chicos hablan casi en monosílabos, no generan un diálogo tal cual entre ellos, su manera de comunicarse es así, y en un principio el texto estaba en que se echaban mucho rollo los jóvenes y se cambió la manera de emplear el mensaje, cambió la estructura y se sumaron muchas cosas.

Al implementar esta dinámica las obras se vuelven como más cercanas para las audiencias.

¿Cuándo dieron forma a El Círculo Teatro?

Se surgió en el 2008 cuando recién terminé la licenciatura en teatro con especialidad en dirección escénica en la Ecuela Superior de Artes de Yucatán.

¿Quienes conforman tu equipo de trabajo?

Pues a lo largo de este tiempo han participado diversos colaboradores, pero los que están ahora son Selene Medina, Mónica Padilla, Michelle Arrebola, Omar Ceballos, Abril Medina y estamos trabajando en otro proyecto de teatro escolar, donde están Marilú Molina, Erika Ancona, Eduardo Navarrete, el productor David Hurtado, entre otros.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

https://laverdadnoticias.com/seccion/yucatan/

Cinthia Arrebola afirma que todos los integrantes del El Círculo-Teatro tienen un firme compromiso social.

Finalizó afirmando que lo que los motiva a seguir promoviendo teatro es que este tiene algo que no tiene el cine ¿por qué seguir? porque a mí en lo personal me mantiene viva, me mantiene en activo, y tanto yo como los integrantes del Círculo-Teatro es que tenemos un compromiso social, ya que nuestra obras abordan mucho el tema social.

Ricardo D. Pat