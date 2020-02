Cinthia Arrebola, orgullosa de los logros de El Círculo-Teatro

Cinthia Arrebola Aguilar, directora de El Círculo-Teatro, quien llegó acompañada de la actriz Mónica Padilla Rosado, comentó a La Verdad que el creador de la metodología de creación escénica Salas de Urgencia fue Alfonso Cárcamo, que junto con un grupo de dramaturgos de la Ciudad de México, en el 2007 comenzaron a tener la inquietud de dar vida a este concepto.

“Si es de por sí difícil para nosotros como creativos la parte del director o actores elegir una obra y decidir montarla y hacer todo el trabajo, para el dramaturgo creo que es todavía un poco más complicado, porque si eres un nuevo dramaturgo debes buscar quien lee tu obra y quien la monta. También ellos tienen la urgencia de saber si realmente el texto funciona, o si hay que generar un cambio o no, entonces a raíz de que varios dramaturgos se juntan deciden ponerse a leer, a hacer lecturas en voz alta y llevamos a algunos amigos actores, hagámoslo y que la gente nos de sus opiniones”, dijo.

Mónica Padilla Rosado y Cinthia Arrebola visitaron la redacción de La Verdad para compartir detalles de las actividades de El Círculo-Teatro.

Cinthia Arrebola estaba egresando de la Escuela Superior de Artes de Yucatán cuando vio la obra “Sara y el Silencio”, pidiéndole a Antonio Rojas que se la compartiera, pensando en montarla en el futuro, y en el 2015 participó en una convocatoria que fue elegida y decidió presentar la obra. Ahí inició el vínculo con Alfonso Cárcamo de manera ya personal, generando una complicidad creativa, pero fue hasta un año después que este le comentó de la metodología Salas de Urgencia. “Me dijo que quería implementarla en Mérida, me contó de qué iba y le reconocí que me daba mucho nervio exponernos como artistas y estar al cien en tu atención mostrando un ensayo abierto. Me asustó en un principio pero a la vez me despertó mucha curiosidad”.

El Círculo-Teatro ha crecido de manera significativa y eso llena de satisfacción a ambas creativas.

Cinthia pese a sus dudas, se motivó al reconocer que a veces montas tu obra y dices que el público no la entendió porque no le gusta. “Luego te das cuenta que no estás siendo cercano al público, y en el Círculo-Teatro la finalidad no es hacer obras elitistas, rebuscadas, teatro para gente de teatro, al menos nosotros queremos acercarnos al espectador y hacerlo parte del proceso”, aseguró.

Acerca de la evolución que Cinthia considera ha tenido El Círculo-Teatro desde que implementó esta metodología. “Creo que nos ha ayudado a crecer como compañía, como equipo, creo que la metodología misma nos ha abrazado, nos ha empujado y hemos crecido en todos los aspectos, en cómo relacionarnos entre nosotros, en el contacto con el espectador, en cómo generar un proyecto y no esperar desde lo institucional. Por ejemplo “Campo Corto” surgió como una cuestión de complicidad con las empresas locales, el mismo equipo, la gente que ya había estado en una emisión de Salas de Urgencia con “Escúchame”, nos pedían regresar y en la excelente relación con diversos negocios”.

Mónica Padilla Rosado participa como actriz en la más reciente producción de El Círculo-Teatro, que será dirigida por Cinthia Arrebola.

Cinthia comentó que El Círculo-Teatro está trabajando actualmente con la metodología de Sala de Urgencias, pero no está cerrado a que sea también a puerta cerrada, todo dependerá del proyecto. “Nosotros tenemos una urgencia con “Escúchame”, de saber qué era lo que sucedía en la relación maestro-alumno pero luego nos dimos cuenta que en general es humano y eso fue interesante para nosotros, en el caso de “Campo Corto” queríamos probar un texto que hablaba de un tema que nos compete muchísimo que es el suicidio, sobre todo a jóvenes audiencias, nos ha funcionado la metodología, pero ahora mismo estamos trabajando en teatro escolar que es un programa nacional el cual empezamos en marzo y es a puerta cerrada”.

Ricardo D. Pat