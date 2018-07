Cine mexicano necesita mayor impulso: Rosa Gloria Chagoyán

Rosa Gloria Chagoyán, cantante y actriz del cine popular en México es reconocida por su papel protagónico en la cinta “Lola la Trailera”. Considera que se deben recuperar espacios de exhibición para el cine nacional.

¿Cómo ve el cine en estos tiempos?

Desgraciadamente el cine nacional ha perdido espacios para su proyección y se le ha dado más promoción a las cintas extranjeras; lamento que las salas familiares hayan desaparecido y con ello las películas de humor y de corte musical que marcaron una importante época en las décadas de los 70 y 80.

¿Quién debe impulsar el cine mexicano?

El gobierno, es una necesidad retomar los espacios dedicados exclusivamente para el cine mexicano, con salas donde las familias pudieran disfrutar de lo que se produce en el país; nos quitaron las salas para el cine popular al introducir la tecnología, pero si hace falta que se fomente y se impulse, que se habrán más salas exclusivamente para el cine mexicano.

¿Piensa que lo millenial rebasó lo tradicional?

Considero que la industria actual no necesita modificarse, más bien la necesidad recae en que lo que se produce en México, en tener los espacios necesarios, así como sucede con las cintas que se filman en otros países.

¿Lola la Trailera la dio a conocer, pero que más hay de Rosa Gloria Chagoyán?

Mi carrera musical y cinematográfica es larga, pues he grabado más de 10 discos, dentro de los cuales se incluyen éxitos como: “Lola la trailera”, “Juana la Cubana”, “El sube y baja”, “Shi Boom”, “No Problem”, “El mismo Corazón”, “Ya me Acostumbré”, “Cruz de olvido”, “Mi Perro Rito”, entre otras, además de que mi primer estelar en cine fue en la película “Los desarraigados”, dirigida por Rubén Galindo.

¿Qué planes tiene Lola la Trailera?

Me invitaron para ofrecer un concierto en el recién inaugurado Palacio de la Música, en Mérida, Yucatán y me siento orgullosa; la fecha está por definirse, me fascina promover la música mexicana y cantaré con mariachi. Estoy muy emocionada y contenta por eso.