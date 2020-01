Cine gratuito en la videosala de la UADY con el ciclo “Libertad de Prensa”

Esta presentación es posible gracias a la unión de la Universidad Autónoma de Yucatán y el Programa Institucional de Cultura para el Desarrollo, a través del Proyecto Cinematográfico Kino Uady, quienes invitan al público en general a disfrutar del Cine Club Kino Uady en su temporada temática de enero y febrero 2020 denominada como “Cine y Derechos Humanos” con el tema “La Libertad de Prensa”.

El filme está basado en una Historia Verdadera y fue nominada al Oscar en la Categoría de Mejor Actor y Mejor Director.

"Larry Flynt: El Nombre Del Escándalo”, es una película más que adecuada para la temática del ciclo, cuya trama se ubica en los años 70. Larry Flynt es un empresario que, tras abrir varios establecimientos de "striptease", decide ir más allá creando la provocadora y políticamente incorrecta revista para adultos "Hustler". El éxito de este proyecto lo convierte en multimillonario pero también en blanco de la derecha conservadora, así como en protagonista de varias batallas legales en relación a las leyes de obscenidad y la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

Debido a su tema de fondo, esta película contiene escenas e imágenes que pueden ser delicadas para la sensibilidad de algunos espectadores. Recomendamos discreción.

El dos veces ganador del Oscar, Milos Forman (por ‘Amadeus’ y ‘One Flew Over the Cuckoo's Nest’) dirige a Woody Harrelson, Courtney Love y Edward Norton en esta película "inteligente, divertida y descaradamente entretenida" llamada "un triunfo ardiente" por el New York Times. Basado en la historia real del famoso editor de Hustler que fue demandado por la derecha religiosa y paralizado por la bala de un fanático, “The People Vs. Larry Flynt” (su título original en inglés), es una comedia más extraña que la ficción sobre la escandalosa personalidad pública y la excéntrica vida privada de un hombre.

El acceso es libre a esta función que se realizará este viernes 31 a las 19:00 horas en la videosala del Centro Cultural Universitario, ubicado en la calle 60 x 57 del centro.

Haciendo crónica de la obscena inteligencia empresarial de Flynt, su matrimonio salvajemente poco convencional y sus infames payasadas en la corte, “The People vs Larry Flynt” fue considerada la película de mensajes más brillante e indignante de la década, incluso la revista Playboy la calificó como “¡Una obra maestra ultra pop!".

La película se estrenó justamente la Navidad de 1996 en Estados Unidos y, al igual que la publicación mensual en la que figuraban mujeres desnudas, el filme protagonizado por Woody Harrelson, Courtney Love y Edward Norton también tocó fibras sensibles.

El director Milos Forman eligió a Courtney Love, quien llegó drogada a su primera cita, para el rol de la stripper Althea, pero le exigió que se mantuviera sobria durante el rodaje y se hiciera exámenes antidoping. Tras esta experiencia, Love dejó las drogas.

Dentro de las anécdotas curiosas alrededor del filme, pese a que la película estuvo nominada a dos Oscares, la Academia no invitó al verdadero Larry Flynt, por lo que el día de la ceremonia, Woody Harrelson, nominado como Mejor Actor, lo llevó como su pareja.

Ricardo D. Pat