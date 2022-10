Cine de Mérida fue cerrado por un conato de incendio

Un corto circuito en una máquina de palomitas provocó un conato de incendio en un cine de Mérida.

Los hechos ocurrieron el domingo por la mañana, en el cinepolis de Plaza Las América, al poniente de Mérida, cuando una máquina de palomitas tuvo un corto circuito.

De acuerdo con lo que se pudo averiguar, el corto circuito generó humo y fuego, por lo que los trabajadores del lugar y gente que se encontraba dentro de las instalaciones, fueron evacuadas.

Rápidamente se dio aviso a los números de emergencia, por lo que al lugar arribaron paramédicos, policías y bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Afortunadamente las llamas fueron controladas y no se necesito la intervención de los paramédicos, ya que no se reportaron personas lesionadas, ya que el incendio no pasó a mayores.

Por el humo y las llamas, las salas tuvieron que ser evacuadas.

Pasado el mediodía, se colocaron cintas amarillas y la coordinación estatal de Protección Civil de Yucatán colocó sellos de suspensión de actividades con fundamento en los artículos 122 y 123 de la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán.

Tras la clausura del lugar, varios de los usuarios se mostraron sorprendidos al llegar a la instalaciones y ver los sellos de seguridad y las cintas amarillas, por lo que se desconoce hasta cuando estará cerrado el lugar.

Cine ofrece cortesias por incendio

El lugar fue cerrado por Protección Civil de Yucatán.

Luego de que las fotos del cine cerrado circularon en redes sociales, usuarios como Dafne Hernández indicaron que ‘por lo menos terminé de ver mi película’, mientras que usuarios como Glo PG indicaron que llevaban 20 minutos en la sala cuando los evacuaron y les informaron que pasen al día siguiente por una cortesía.

