Cierra Yucatán 2019 con miles de trabajadores y empleados en precariedad laboral

Según datos de la más reciente Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENEO), publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), será precisamente la cifra de 927 mil personas ocupadas o empleadas con las que cerrará este año Yucatán.

Pero el que tengan un trabajo, empleo u ocupación no significa necesariamente que tengan los recursos suficientes para sufragar sus necesidades más básicas.

De acuerdo con la encuesta en el lapso de un año los trabajadores en condiciones precarias pasaron de 15 a 18.5% del total de la población ocupada en Yucatán.

La precariedad laboral se refiere a la situación de inseguridad, incertidumbre y falta de garantías que enfrentan trabajadores.

Tal cantidad de empleados y trabajadores tienen ingresos insuficiente para cubrir los costos mínimos de una vida autónoma para la persona e incluso tienen la necesidad de trabajar jornadas extensas o buscar un segundo empleo.

Con los datos publicados por Inegi, se establece que actualmente en Yucatán hay más personas que trabajan 48 horas a la semana con un sueldo de no más de 3.000 pesos mensuales o empleados que laboran 35 horas por semana, pero que no alcanzan ni siquiera a ganar 3.000 pesos al mes e incluso personas que no cubren más de 35 horas a la semana de trabajo, pero no por decisión propia.