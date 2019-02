Cientos de licenciados están desempleados en Yucatán

Como todos los días, Víctor Chávez Chan se levanta en punto de las 6 de la mañana, se toma un vaso de agua y se encamina al paradero más cercano de su colonia San José Tecoh en Mérida, con rumbo a la avenida Pérez Ponce; su mochila, una botella con agua con shampoo, una tela y la misión de conseguir algunos centavos para llevar comida para su mamá y sus hermanos son su mayor aliciente.

Las ocho de la mañana ha trascurrido desde que el joven de 17 años salió de su hogar rumbo a la famosa avenida de Mérida, la sonrisa en el rostro y un juego de manos con su compañero José Alfredo es el ritual para iniciar la jornada.

Autos van y viene por la zona de Mérida, ese es el momento que Víctor aprovecha para lanzar su “pócima mágica y empezar con la limpieza del parabrisas con fuerza y rapidez, pues solo tiene 2 minutos para atender al menos diez vehículos y conseguir, si le va bien, hasta 50 pesos.

Licenciados encabezan la lista de desempleo en Yucatán

Las inclemencias del clima, la deshidratación por el sol y hasta la llegada de las policía que si les toca de malas los detienen y hasta le quitan sus pocas monedas, son los retos que diario enfrenta Víctor. “Cuando termino y me no me dan nada me siento mal, porque ya les hiciste el trabajo, hasta me enojo, pero sonrió y el que sigue, así es aquí”.

Víctor intentó buscar un trabajo en Mérida con horario que le permitiera continuar con sus estudios, pero los ingresos no superaban los 800 pesos a la semana, los cuales tenía que “estirar” o no plano no comían.

Por ello el joven optó por trabajar por su cuenta, en donde saca hasta 200 pesos al día después de limpiar un promedio de 300 autos y trabajar por 8 horas, ingreso que le permite continuar con sus estudios en la media superior.

En Yucatán, un aproximado de 16, 058 personas están desempleadas, de las cuales un 38 por ciento corresponde a jóvenes entre 20 y 29 años, que en su mayoría cuentan con una licenciatura o carrera técnica.

De acuerdo con los indicadores de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), señala que un millón 84 mil personas cuentan con un trabajo, sin embargo, la Secretaría del Trabajo y Prevención Social (STYPS) reveló en su último informe anual que apenas 373,880 habitantes de Yucatán cuentan con seguro social.

A pesar, que la tasa de desempleo asciende al 1.5 por ciento, el tema de los sueldos en Yucatán se encuentra entre los más bajos, lo cual afecta directamente al sector, ya que de las más de 700 mil personas asalariadas, únicamente puede acceder, los hombres a 6, 500 pesos al mes, mientras que las mujeres hasta un máximo 4,500 pesos mensuales.

El Sistema Nacional de Empleo publicó apenas 1,060 ofertas de empleos vigentes en empresas del estado, para las más de 16 mil personas que están en busca de una oportunidad laboral.

Uno de los principales factores que afecta a Yucatán es la poca interés de parte de los desempleados por buscar las vacantes que se demandan, esto debido a que en diversas ocasiones, influye el sueldo que las empresas ofrecen a los aspirantes, por lo que los yucatecos optan por tomar trabajos informales o las llamadas “chambitas” ocasiones, con el fin de obtener mayor ingreso para el sustento de sus familias.

Paloma Franco