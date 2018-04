Ciclistas sin precaución, peligro mortal en calles de Mérida

Ciclistas sin precaución

Jóvenes, principalmente, transitan sin precaución en sus bicicletas realizando diversos oficios o en diligencias personales, escuchando música y sin precaución por las calles de la ciudad de Mérida.

Uno de ellos fue sorprendido transitando por Circuito Colonias con la calle 50 sur de Mérida; en el manubrio de su bicicleta llevaba la foto de una mujer guapa al frente.

El problema es que esto ya es costumbre; otra de las problemáticas son los peatones que caminan con audífonos escuchando música y no tienen precaución al cruzar las calles más transitadas de Mérida.

Varias personas y ciclistas, incluso motociclistas han sido arrollados por otros vehículos que no tienen las suficientes precauciones.

Ellos opinan:

“Ese muchacho siempre pasa con sus audifonos, la otra vez casi lo atropellan; los policías no le dicen nada, pero hasta que no pase algo feo no van a decirle. Mientras los conductores le pitan pero ni caso hace, sigue su camino como si nada”.

Mildred Ramos Kú / Vendedora de micheladas en la zona.

“Son un peligro, les pitan y no hacen caso. Después que salen lastimados dicen que no tuvieron la culpa. Pero la verdad andan distraidos con su música a todo volumen. A mi me da igual, pero ponen en riesgo su vida y la de los demás”.

Teresita Moo Vecina de la calle 50 sur.

“La verdad estas personas debería tener mucho cuidado, es muy peligroso no estar atento al momento de cruzar la calle. Muchas veces son atropellados y la responsabilidad recae en los conductores, cuando la culpa fue del ciclista o del peatón”.

René Flores ayora Ingeniero de Tránsito, Auditor en Seguridad Vial.