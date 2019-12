Chofer de una combi de Progreso baja a pervertido que manoseó a una joven (VÍDEO)

Un nuevo caso de acoso callejero fue denunciado públicamente en redes sociales de Yucatán por la propia víctima, una joven estudiante del municipio de Progreso, identificada como Paola Cetina.

De acuerdo con el relato de la joven, el pasado 6 de diciembre alrededor de las 7:05 horas iba camino a la escuela en una combi de la ruta Flamboyanes, lugar donde vivió un momento bastante desagradable.

El chofer bajó al pervertido luego de que la joven le indicó que la estaba manoseando.

“Un señor que estaba sentido se corrió al otro asiento para que yo me sentara y, sin darme cuenta, él asentó su mano en mi asiento justo en el momento en que me iba a sentir”, comentó la joven en su Facebook.

Cuando se disponía a colocar sus audífonos para escuchar música, “sentí que su mano estaba rozando mi pierna, pero yo no lo vi raro (en ese momento) porque en Flamboyanes hay muchos baches y pensé que era normal”.

Sin embargo, la joven se dio cuenta que el roce de la mano del señor con su pierna no era por los baches, ya que uno de sus dedos estaba tocando su pierna y aunque ella se hacía a un lado, el sujeto corría más su mano.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

Chofer baja a al acosador

“No sabía qué hacer por miedo a que me hiciera algo, pero ya después me levanté y le dije al chofer que lo bajara porque me estaba tocando y lo bajaron”, comentó la joven, quien dijo que no le tomó fotos, pero sí lo grabó.

“No quería subir esto (el relato) porque me da pena de que sepan lo que me pasó, pero por favor tengan cuidado y no anden solas niñas, que alguien las acompañe a donde sea”, comentó la joven víctima en sus redes sociales.

Únete a nosotros a Instagram

Te puede interesar: Acoso sexual: Perturbadoras historias que han vivido mujeres en calles de Mérida

Finalmente, agregó que no precisamente tiene que ser de noche para vivir acoso callejero, pues sea de noche o de día, “la situación se siente horrible”. “Hoy me pasó a mí, (pero) no sabemos a quién le tocará mañana”, comentó.