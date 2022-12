Chófer de plataforma violento,autoridades lo buscan en Mérida

Una mujer que identificada cómo Heisel habría sido víctima de las agresiones y amenazas de un chófer de plataforma, que le brindó un servicio y al final enfureció contra ella porque la chica no contaba con el dinero suficiente para cubrir el costo.

Según relata la jóven quien imaginando que su vida estaba en riesgo a bordo de un automóvil de plataforma digital, contó que se aventó del vehiculo en movimiento asustada por la amenaza con una supuesta arma del conductor enfurecido por no querer aceptar el pago por transferencia bancaria, más que en efectivo.

La peor experiencia en Uber

Heisel narró que fue el pasado 29 de noviembre cuando decidió ocupar un vehículo de transporte privado de plataforma del cual evitó mencionar el nombre para no entorpecer las investigaciones, marcando ubicación a la Clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ubicado al oriente de la ciudad de Mérida.

En la puerta de su casa fue donde abordó el vehículo y se dirigieron con rumbo al punto referido; todo iba con normalidad hasta el momento de llegar a la puerta de la clínica donde asistía por una consulta médica, pero al momento de pagar el chófer le indicó que el costo de su viaje era de 83 pesos, a lo que ella le hizo saber que contaba con un cupón descuento.

Según la afectadas el sujeto llamado "Eduardo, persona de ojos claros y barba", a la cual le hizo saber que no podía hacerle válido el cupón ya que no había aplicad, pero ella solo contaba con un billete de 50, ya que pensaba pagar con Uber Cash, pero se le había olvidado seleccionar por las prisas.

Ella le explicó la situación y se ofreció a pagar la diferencia en transferencia bancaria. Según la chica el conductor se enojó y comenzó a discutir, luego de unos minutos, el chófer presuntamente intentó sacar un arma de la guantera al mismo tiempo que la amenazó y aceleró su vehículo, pero la muchacha joven se aventó de éste.

“Al momento de querer bajarme y abrir la puerta del auto, arrancó y vi que quiso sacar un arma o un cuchillo, no lo miré bien por el miedo, y me dijo que me "cargó", por lo que decidí aventarme, él dio un frenón para cerrar su puerta y escapó", relató.

La mujer cayó y fue apoyada por personas que la vieron en el asfalto, resultó con diversas lesiones que fueron atendidas en el IMSS de la 59, interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) con sede en Kanasín con una carpeta de investigación de número GN003678/2022.

La chica quiso exponer el caso "debido a que muchas mujeres andan solas en el transporte público, en los taxis, salen de trabajar tarde, si se ven en peligro griten, defiéndanse, hagan todo por preservar sus vidas y lo más importante denuncien", externó.

