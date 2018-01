Chef lleva la gastronomía de Yucatán por todo el mundo

Chef Eduardo Pérez Romero

En el mundo, la cocina mexicana tiene un lugar muy especial, pero esto es gracias a la labor de los chefs que representan a la gastronomía de nuestro país; y uno que busca llevar el sabor yucateco a todos los continentes es el chef Eduardo Pérez Romero.

Y en entrevista con Grupo Editorial La Verdad, Pérez Romero nos contó sobre su más reciente viaje en tierras del medio oriente.

Eduardo Pérez Romero.

En recientes fechas supimos que tuviste un viaje por diferentes partes del Medio Oriente. ¿Nos puedes contar a qué lugares fuiste y cómo te fue?

‘Hemos salido a varios lugares, en diciembre (pasado) tuvimos la oportunidad de acudir a Tel Aviv (capital de Israel); ahí pudimos cocinar en el Sheraton, cocinamos para invitados de la embajada de México en Israel. Estuvimos dos semanas, cocinando pura comida típica mexicana. También estuvimos en septiembre en la Embajada de México en Arabia Saudita, con el embajador Alfredo Miranda’.

¿Qué tanto pudiste cocinar?

‘Cocinamos platillos típicos de Yucatán, como panuchos, pollo pibil; pero de igual manera hicimos platillos representativos de nuestro país: sopes, empanadas, mole verde. Lo curioso de esta visita, es que cocinamos comida mexicana kusher; porque nos adaptamos a la cocina judía en este hotel. Durante lo que duró el festival nos acompañaron más de 300 personas’.

¿Qué se busca con llevar la gastronomía del país a otras latitudes?

‘Con este festival buscamos promover la comida mexicana y yucateca, promover a México, promover a Yucatán como destino turístico, pero siempre de la mano y acompañados de las Embajadas mexicanas’.

¿Cuál es la experiencia con la que regresas a nuestro país?

‘Antes que nada son países de muchos contrastes, muy diferentes; tanto en sus religiones como en sus gastronomías. Pudimos conocer las tradiciones, su forma de vida, costumbres. En Arabia Saudita ofrecimos un buffet, fue algo más grande y duró más de 15 días. Se hizo una cena para celebrar las fiestas patrias en la Embajada y ofrecimos alimentos para más de 300 personas. Y después, en el Festival con comida mexicana con buffet tuvimos la asistencia de entre 700 y 800 personas’.

Y en Arabia Saudita, ¿qué tanto pudiste preparar?

‘Pudimos preparar relleno negro con pollo, obviamente no pudimos preparar nada con cerdo por cuestiones religiosas; usamos los achiotes, para hacer pollo y pescado pibil. También mole poblano, mole verde; tuvimos guisados como albóndigas con chipotle, frijoles refritos, arroz rojo’.

En cuanto a los insumos que utilizaste, ¿llevaste ingredientes yucatecos o cómo le hiciste con productos que no se pueden encontrar en esa parte del mundo?

‘Llevamos huitlacoche, chiles secos: guajillo, chile ancho, chile morita; fue una grata sorpresa que a la gente de esos países les encantó la comida yucateca y mexicana. Sí es difícil cocinar en otro país, por ejemplo la naranja agría solo se consigue en Yucatán; y para llegar a esos sabores tienes que utilizar sustitutos. Pero por ejemplo, en Israel ya podemos encontrar tomates verdes, tenemos proveedores de comida mexicana. En Arabia Saudita también ya podemos encontrar tortillas de maíz, y otros insumos mexicanos; pero también fue gracias a las Embajadas que pudimos llevar insumos de México, productos no perecederos’.

¿Qué reacciones tuvieron tus comensales en esos países?

‘Encontramos reacciones divididas, de repente hay gente de inmediato te dice que siente un sabor diferente, es algo que nunca habían probado pero les gusta. Te puedo asegurar que esta reacción siempre pasa con la comida yucateca, te apuesto que mucha gente en México no ha probado el relleno negro. Y en otros países es totalmente exótico. También hubo gente que está acostumbrada a la comida Tex-Mex, y te dice –yo no esto no lo veo como comida mexicana, ¿dónde están los burritos, las quesadillas?- Pero esta es la ocasión perfecta para llevarles la comida original de México y de Yucatán’.

En lo personal con estos viajes ¿cuál sería tu misión?

‘Mi misión es precisamente que la gente se dé cuenta que México tiene un potencial alto en gastronomía, y que podemos empezar a distribuir estos productos por todo el mundo, como hacen grandes marca. Mi misión y visión es posicionar la comida mexicana y yucateca, pero la auténtica comida mexicana y yucateca. Y esto lo hemos logrado con mucho éxito. Ya son más de ocho países que he visitado representando a México: China, Etiopia, Indonesia, Arabia Saudita, Israel, Canadá. Y esto nos permite acercar a México y a su gastronomía en todo el mundo’.