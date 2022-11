Cervezas lo más consumido en Mérida Yucatán

La pandemia ha sido la temporada más difícil para los que expenden vinos y licores en Yucatán, expresó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) Mérida, Jorge Cardeña Licona quien destacó que en ante las restricciones durante la pandemia fueron unas 800 agencias las que tuvieron que cerrar definitivamente en Yucatán.

En el marco del 15 de noviembre día mundial sin alcohol, que fue establecido por la organización mundial de la salud (OMS) como medida contra la problemática que representa el consumo de alcohol a nivel personal, familiar, social y sanitario, Cardeña Licona explicó en lo particular como es la venta de alcohol en la zona sur de la ciudad de Mérida.

“Las restricciones en ese tiempo generaron perdidas a por mayor, muchos cerraron definitivamente unos 800 en todo el estado, en Mérida fue el 45 por ciento de estos y muchos más intentan recuperarse de ese duro golpe a la economía, creo que el yucateco por lo general es alegre y a pesar de que los locales regulados cerraron en su momento, otros se aprovecharon y se generó mucho el clandestinaje”, expuso el líder comercial.

Según datos del Ayuntamiento meridano, solo en la ciudad de Mérida existen 310 restaurantes y 57 discotecas y bares, en los cuales se comercializa vinos, licores y cervezas. Estos datos son los que se encuentran dados de alta y pagan impuestos.

El presidente de la Canacope, que también es dueño de algunas agencias de vinos, licores y cervezas, mencionó que regularmente la venta que genera estos lugares al día es de mil pesos en un día normal para un expendio pequeño.

Detalló que lo que más consumen en son cervezas de las diferentes marcas que se comercializa en Yucatán y que solo el 25 por ciento de sus ventas corresponde a otros productos que contengan alcohol para consumo humano.

“A pesar de que es un negocio muy lucrativo, no es un secreto que los altos costos de energía eléctrica continúan y continúan aumentando, ese fue el principal problema durante la pandemia, el que estos lugares nunca dejaron de pagar impuestos, energía eléctrica y servicios”, mencionó.

Por último, espera que estos últimos meses que ya no tendrán restricciones como en otros años logren mejores ganancias apara los socios de la cámara y no solo para los que comercializan alcohol de alguna marca en particular.

