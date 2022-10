Cervecería está dejando sin agua a municipio de Yucatán

Librada Novelo Ventura, vocera del Consejo Ciudadano por el Agua de Hunucmá indicó que el municipio de Yucatán se está quedando sin abasto suficiente de agua debido a las actividades de la Cervecería Modelo.

Según indicó la activista, debido a la presencia de la fábrica que fue construída en mayo de 2017, ha favorecido la disminución del vital líquido de manera muy notable e incluso que este caso podría ser similar al de Laguna, en el estado de Coahuila, en donde la empresa cervecera Constellation Brands ‘acabó con el agua de esa población’.

Temen que ocurra lo mismo que en Laguna, en el estado de Coahuila.

Novelo Ventura manifestó que de no hacer algo al respecto, Hunucmá corre el riesgo de quedarse sin agua, ya que asegura que no sólo ha disminuído el suministro de agua potable, sino que ‘los pozos ya no abastecen de manera regular, ni en tiempo de lluvias’.

Si bien este es uno de los grandes problemas, temen que los pozos de agua dulce se llenen de agua salada debido a la cercanía del mar, ya que el espació que deja la falta de agua dulce, lo puede ocupar el agua del mar.

‘Nosotros tenemos cerca el mar y sabemos, porque nos lo han dicho personas que han vivido esa experiencia, así como especialistas, que corremos el riesgo de que colapsen nuestras aguas y se salinice’.

Cervecería y granja dejan sin agua al municipio

Además de la cervecera, tienen el problema de la contaminación del agua.

Por si fuera poco esto, el riesgo es doble debido a la presencia de las granjas de Grupo Porcícola Mexicano (kekén), debido a la contaminación, aseguró.

‘En efecto, tenemos por un lado el agua contaminada por los proceso de las granjas de Kekén, y por otra parte ya no tenemos agua potable como antes’.

Ante esta situación, la activista pide a las autoridades tomar cartas en el asunto, ya que temen que la cervecería acabe con el agua del municipio.

