Cerrarán 800 Asociaciones civiles de Yucatán por los cambios de AMLO

Más de 800 asociaciones civiles que operan en la entidad dejarán de recibir apoyo financiero por parte del gobierno federal, incluyendo a las mujeres víctimas de violencia, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras señalar que no cederá en su planteamiento de entregar directamente recursos a la población de grupos vulnerables que a la fecha eran atendidas por organizaciones sociales.

“En cosas de este tipo no voy a cambiar, no voy a ceder. Y tengo que ser estricto y no hacer excepciones, porque la primera que haga, si se concede: A ver, es que se trata de la asociación de niños de la calle. Bueno, en este caso sí. Pues por ahí se van a ir todos”, reiteró el presidente.

En Yucatán, cientos de agrupaciones civiles trabajan en favor del bienestar social en diversos aspectos como salud, nutrición, prevención y medio ambiente, entre otros rubros y como no todas están legalmente constituidas, esto es una barrera para que puedan obtener recursos.

Esto se debe a que para tener acceso a recursos y subsidios, ya sea estatales, federales o internacionales, en materia de servicios y gastos generales, se requiere que estas organizaciones estén constituidas como asociación y ser donatarias, trámite que deben realizar en la Secretaría de Hacienda.

Hasta el año pasado, pocas asociaciones podían acercarse a instituciones a solicitar recursos; por ejemplo, durante la administración anterior, en el DIF Municipal había una lista de 56 agrupaciones a las cuales se les apoyaba de manera mensual, con cantidades que fluctuaban entre los 2 mil y 15 mil pesos.

Además, alrededor de 85 agrupaciones obtenían apoyos en especie, como medicamentos, pañales, capacitación y talleres.

Asociaciones yucatecas sufren directamente las consecuencias de la nueva postura de Andrés Manuel López Obrador. Presidentes y fundadores de asociaciones civiles y organismos no gubernamentales levantaron la voz para manifestar su descontento y dar a conocer la magnitud de las nuevas medidas, que afectan a miles de beneficiarios.

La presidenta de la Asociación Salud y Bienestar Social I.A.P, María Isabel Sánchez, encargada de mejorar la salud de personas con problemas de mala alimentación y salud mental, señaló que es indignante la decisión del Presidente, Andrés Manuel Lopéz Obrador, ya que como fundación ya no podrán ampliar el beneficio a más personas.

“Tenemos un financiamiento de fundaciones privadas, sin embargo, con lo que recibimos del gobierno creamos un proyecto de estímulo, el cual desde luego no vamos a poder ampliar”, expresó.

Por su parte, Silvia Pino, presidenta de la Asociación Vida Humana Integral, I.A.P, encargada albergar y atender de manera integral a personas con VIH/SIDA, así como la prevención, dijo estar desesperada, buscando apoyo a través de otros medios.

Indicó que acudió al gobierno estatal en busca de un respaldo para poder seguir con su fundación que lleva más de 25 años al servicio de las personas.

“El DIF estatal convocó para apoyar a 30 asociaciones, metimos los documentos, pero no se sabe si quedamos. Estamos desesperados buscando donde recaudar fondos para seguir y apoyar a la personas como hasta ahora lo estamos haciendo”.

En su oportunidad, Jorge Torres Macho, presidente de la Asociación Doctores del Humor I.A.P, encargada de mejorar el ánimo de personas en hospitales, a través de actividades de risoterapia, informó que su asociación no recibe apoyo del gobierno, sin embargo, dijo que no es justo, que por “pecadores” paguen asociaciones regularizadas. “Hay personas que si necesitamos, que otros se lo diversifican, es otra cosa. No es justo”, expresó el doctor del humor.

Luis Escalante Trinchán, presidente de la Asociación Comunidad de Restauración Integral del Adolescente (Cria) I.A.P., encargada de la prevención del delito a través de la reeducación integral de los jóvenes, enfatizó no recibir apoyo del gobierno. Sin embargo, señaló que es lamentable que les retiren los recursos a las asociaciones que si están trabajando en forma.

Sobre si las organizaciones que atienden a mujeres víctimas de violencia seguirán recibiendo recursos para continuar con su labor, el Presidente AMLO, respondió que deben perder la esperanza de recibir apoyo monetario del gobierno.

“Si haces un cambio, hay un proceso de adaptación; y, además, siempre se apuesta o se tiene la esperanza de que puede cambiar lo que inicialmente se dice; pero ustedes ya me conocen a mí, o sea, yo soy un poco perseverante”, insistió López Obrador.

En el caso de las mujeres víctimas de violencia, explicó que serán atendidas por la Secretaría de Gobernación. “Vamos a buscar la forma y les aseguro que no va a haber ningún problema y que puede hasta mejorar el servicio. Todo esto lo estamos definiendo para que se conozca a dónde ir, qué hacer, como todos los programas”, puntualizó.

Aunque no pudo afirmar que todas las organizaciones sociales tenían mal manejo de recursos, dijo que en algunos giros se encontraron irregularidades. “Son organizaciones campesinas, organizaciones de promoción de vivienda, de defensa de derechos humanos, de atención a mujeres maltratadas, a feminicidio, a niños de la calle, a personas con discapacidad, a adultos mayores, es una variedad, y organizaciones deportivas, organizaciones musicales, artísticas, culturales”.

Reiteró que se entregarán recursos directamente a personas de grupos vulnerables, que lo requieran y se buscarán los mecanismos para hacerlo.