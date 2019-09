Cero reservaciones en hoteles de Mérida por eventos cumbre

A una semana de realizarse la 17 edición de la Cumbre de los Premios Nobel de la Paz y del VII Congreso Nacional Eucarístico, hay cero reservaciones en los hoteles de Mérida, por lo que muchos empresarios se cuestionan sobre la eficacia de la promoción a cargo de la Secretaría de Fomento Turístico que encabeza Michelle Fridman Hirsch.

Durante un recorrido por diversas hospederías del primer cuadro de la ciudad, encargados y gerentes manifestaron que hasta el momento no han tenido ninguna llamada de grupos o personas con motivo de esos eventos.

El presidente de la Cámara Mexicana de Hoteles de Yucatán, Héctor Navarrete Medina, señaló que la ocupación hotelera en Mérida ha bajado hasta el 50 por ciento en lo que va del mes patrio.

“Desde hace dos semanas, los hoteles en Yucatán registran una baja ocupación, que va del 50 al 63 por ciento, pese a que están próximos dos eventos de suma importancia, ya que son de talla nacional e internacional, como es la 17 edición de la Cumbre de los Premios Nobel de la Paz, que se realizará del 19 al 22 de septiembre y el VII Congreso Nacional Eucarístico”, que tendrá lugar del 20 al 22 de este mes.

Representantes del sector hotelero, mencionaron que según las autoridades de turismo este tipo de reuniones colocan a Mérida y a Yucatán ante los ojos del mundo, por lo que era de esperarse que ya tuvieran algunas reservaciones, pero tristemente “algo no está funcionando”.

Vale la pena destacar que en el caso de algunos hoteles de cinco estrellas, ubicados en el corazón de la ciudad, sobre Avenida Colón y Paseo Montejo, la situación pinta diferente debido a los acuerdos que manejan con el gobierno del estado, ya que ofertan tarifas especiales para los invitados de renombre.

Asimismo, integrantes del sector comercio señalaron que se espera una buena derrama económica por el número de asistentes, pero hasta el momento no hay indicios de mejoría, sino todo lo contrario porque desde el fin de la temporada vacacional hay un bache y se puede ver en la ocupación de los cuartos disponibles en los hoteles de la ciudad.

Algunos comerciantes dijeron que las autoridades anuncian con bombos y platillos la organización de esos eventos de carácter mundial, pero sólo se trata de relumbrón, porque la derrama no llega a todas partes.

Infraestructura hotelera

Con base en la página Datatur, de la Secretaría de Turismo federal, en Yucatán aparecen registrados 492 hoteles con un total de 13 mil 257 cuartos en las diferentes clases de hospedaje.

Esto se debe a que en el último sexenio la infraestructura hotelera ha tenido un “boom” en Yucatán, siendo la capital de Mérida el centro de las inversiones, aunque municipios como Valladolid, Progreso y Tinum, este último donde se ubica la zona arqueológica de Chichén Itzá, también aparecen en los planes de los inversionistas.

En solo seis años, se construyeron 116 hoteles y el número de cuartos creció en 2 mil 606, lo que significa que a la fecha hay 492 centros de hospedaje con categorías que van de Gran Turismo hasta los que no tienen clasificación. El número de cuartos es de 13 mil 257.

Esto significa que en promedio cada año se edificaron unos 20 hoteles (19.33), lo que deja al descubierto el interés de los inversionistas por aprovechar el potencial turístico de cada zona, desde los atractivos coloniales, las zonas arqueológicas y la playa.

El número incrementará en los próximos meses porque hay edificaciones en proceso, sobre todo en Mérida.

En el periodo de 2012 a 2018, la oferta de cuartos creció un 24.5% y si tomáramos de 2008 al 2018 tenemos que ha aumentado un 48.1%, lo que refleja el importante crecimiento que ha tenido la hotelería.

Debido a que el año pasado se recibió a más de un millón 655 mil visitantes con pernocta en el Estado, resulta atractiva la inversión en los puntos turísticos más visitados, como los pueblos mágicos de Izamal y Valladolid, donde se han abierto más hoteles; en los centros tradicionales de playa, como Celestún y Progreso, han incrementado un poco más su oferta.

El crecimiento de la oferta se ha notado más en Mérida, donde ha crecido el segmento del turismo de negocios, con el Centro Internacional de Congresos, área donde están en construcción o a punto de abrir más hoteles, ante el llamado de grande eventos como los citados en el inicio del reportaje.

30 Premios nobel de la paz, confirmados

Con el número sin precedentes de oradores, se espera que la cumbre sea el mayor evento de promoción de la paz en la historia reciente, declaró recientemente la presidenta de la cumbre, Ekaterina Zagladina.

“Cada cumbre tiene una atmósfera única que reúne energía Nobel y grandes líderes, expertos e historias inspiradoras, debates productivos e intercambio de experiencias para abordar los problemas que afectan nuestro bienestar común”.

Entre los galardonados confirmados están Lech Walesa, ex presidente de Polonia; Frederik Willem de Klerk, ex presidente de Sudáfrica; José Ramos-Horta, ex presidente de Timor Oriental; y Juan Manuel Santos, ex presidente de Colombia.

Amnistía Internacional, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Instituto Albert Schweitzer y el Centro Martin Luther King se encuentran entre las organizaciones ganadoras del Premio Nobel de la Paz que asistirán a la cumbre.

Los funcionarios en Mérida dicen que el evento destacará la infraestructura y la capacidad de la ciudad para organizar conferencias mundiales a gran escala.

VII congreso eucarístico nacional 2019

El Arzobispo de Yucatán, Gustavo Rodríguez Vega informó que se esperan alrededor de 10 mil feligreses de todo el país.

“Seremos anfitriones, y esperamos 10 mil personas, pero más que nada es la representatividad de la Iglesia Católica de México, ya que vendrán grupos selectos de cada diócesis, y este Congreso Nacional va encaminado al Congreso Internacional que se realizará en 2020 en Budapest”.

Señaló que cada Congreso resalta una obra de caridad a realizar por parte de la Iglesia anfitriona, a la cual invita a sumarse a las demás iglesias, por lo que en esta ocasión la obra de caridad que se realizará es el cuidado al agua y la naturaleza en general, ya que estos dos elementos son básicos para preservar la subsistencia de las futuras generaciones. El máximo representante de la Iglesia católica en Yucatán, dijo que en cuanto al trabajo de las autoridades federales estatales y municipales, siempre y cuando haya una buena relación, trabajaran por el bien de los demás: “Nosotros lo vemos con mucha esperanza, vamos a esperar de las nuevas autoridades, nuevas oportunidades, ojala se pueda cumplir a nivel federal estatal y municipal lo que prometieron, y aquí por la buena relación que hay entre ellos es esperanzadora”, finalizó.