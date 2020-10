Cerca de 5 mil visitantes abarrotaron las playas de Progreso

Entre las noticias de hoy que generan controversia en redes sociales, se reporta que cerca de 5 mil visitantes abarrotaron las playas de Progreso durante el fin de semana.

Pese a que las autoridades aún no han abierto las playas de manera oficial, este domingo 11 de octubre, se registraron playas abarrotadas de visitantes, que si bien no fueron retiradas del lugar, no siguieron las medidas preventivas.

Como bien hemos anunciado en otras noticias de Yucatán, la policía municipal de Progreso mantuvo cerradas las playas durante cerca de seis meses y pese a la petición de la ciudadanía y a las cámaras de comercio, la autoridad municipal se negaba a abrir las playas hasta que la Secretaría de Salud diera luz verde a dicha acción.

Ahora bien, a pocos días de haber recibido el certificado Blue Flag, los visitantes de este domingo no fueron retirados de las playas, simplemente se les pidió seguir con las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas, la sana distancia y el uso de gel antibacterial, las cuales fueron ignoradas por los visitantes.

Pese a que en varias ocasiones se han registrado el retiro de yucatecos de las playas, este fin de semana fue la excepción.

Cabe mencionar que además de los paseantes, también se pudo ver deportistas que se ejercitaban en el área del malecón, así como se registraron restaurantes llenos tanto en las orillas del malecón, como en el interior del puerto.

Pleito entre dos mujeres en Progreso

Aunado al consumo de bebidas alcohólicas y ante la presencia de cientas de visitantes en Progreso, se registró un incidente en el puerto, en el cual resultó una mujer lesionada que requirió ser trasladada a un hospital.

De acuerdo a lo que se pudo averiguar, cerca de las tres de la tarde, dos mujeres se liaron a golpes en el malecón de Progreso y una le rompió la cabeza a otra, por lo que se dio a la fuga antes de que la policía llegara al lugar del incidente.

Este fin de semana, cerca de 5 mil personas se apersonaron al puerto de Progreso.

Por su parte, la mujer lesionada tuvo que ser trasladada por paramédicos de la policía municipal a un Centro de Salud de Progreso para que su herida fue suturada.

Información Diario de Yucatán

