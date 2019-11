Cenotes de Yucatán son basureros desde hace 15 años

No solo es el saqueo de objeto arqueológicos que se encuentran en el fondo de los cenotes de Yucatán, al paso de los años ha aparecido un problema mucho mayor: el de la contaminación persistente con basura; el arqueólogo Sergio Grosjean Abimerhi.

El gobierno no pone importancia en atender esta problemática de la contaminación del agua de los cenotes, porque es algo que no se ve, pero ya hay problemas muy graves, sobretodo aquí en Mérida, dijo.

En el rescate de ojos de agua y cenotes, hay mucho por hacer dijo ya que la labor que realiza junto a un grupo de voluntarios es apenas un granito de arena en la titánica labor de saneamiento de los cenotes contaminados por toda clase de basura y desechos.

MAS DE 15 AÑOS

El pozo natural, Tzá Itzá, ubicado en la comisaría de Tecoh, representa en toda su dimensión el problema de la contaminación de cenotes, pues se trata de una de las cuevas que cada año es limpiada por un grupo de voluntarios y scouts, quienes sacan entre 10 y 15 toneladas de basura anualmente.

La persistencia del problema indica que ninguna autoridad de los tres niveles tiene el interés de vigilar que ya no se siga colocando basura en el sitio.

Está en el centro de Tecoh y aunque pudo ser punto de turismo, ha sido dañado por la inconciencia de las personas y la indiferencia de las autoridades.

INAH SIN PERSONAL

A pesar que en la mayoría de 3 mil cenotes de Yucatán hay información importante desde el punto de vista cultural, con evidencia arqueológica ya sea cerámica, entierros, petrograbados y pinturas, es difícil entender que no se les preste atención.

En Yucatán hay poblaciones donde los alcaldes destinan presupuesto para hacer fiestas, informes, viajes, pero tienen los cenotes podridos y abandonados con basura.

Como ejemplo de lo anterior se encuentra en caso del cenote de Chankom, el cual ha sido limpiado sin la ayuda e interés de ninguna administración.

Otros casos son los cenotes de Dztiyá y Cholul que estaban completamente inundados por la basura, es vergonzoso que tenga que llegar una asociación civil o una fundación para que se le preste atención, el gobierno no es el que contamina, somos nosotros, pero no se están haciendo campañas de concientización, si no empezamos a educar a los niños desde la escuela no vamos a avanzar nada.

INAH

Además de la falta de acciones permanentes de la Secretaria de Desarrollo Sustentable, es incomprensible que el Instituto Nacional de Antropología e Historia, no tenga un departamento para realizar trabajos subacuáticos con personal y equipo capacitados, cuando en más del 90 o 95 por ciento de las cuevas se he encontrado evidencia arqueológica y hasta hoy esta dependencia no tenga un equipo exclusivo para investigación en las cuevas de Yucatán.

En la mayoría de los cenotes de Yucatán se ha depositado en forma clandestina basura y toda clase de desechos contaminantes de manera persisten durante los últimos 15 años.

GRANJAS

Respecto a la contaminación que producen las granjas porcícolas, avícolas y bovinas en, es posible establecer estas industrias alimenticias siempre y cuando se respeten todas las normas.

Pero en este aspecto las autoridades deben ser puntuales en la disciplina para que cumplan con todas las normas y la vigilancia constante para evitar la contaminación a los mantos de agua.

Además de las granjas cuyos residuos contaminantes van a parar a la tierra, aire y agua de Yucatán, existen muchas otras empresas que están en Mérida, como las textiles, donde las autoridades no están vigilando el proceso del tratamiento de las aguas residuales.

LAGUNAS NEGRAS

Los estanques en los que las granjas industriales de vacas, cerdos y pollos, almacenan los desechos animales, pueden generar más aguas residuales que una pequeña ciudad, afectan el suministro hídrico a las comunidades y detonan problemas de salud.

Pese a los inminentes peligros de contaminación de tierras, aire y agua, las granjas industriales continúan expandiéndose en la Península de Yucatán e incluso, algunas disponen casi 100 naves para la crianza de animales. Y la alarma que detona un SOS a las dependencias municipales, estatales y federales, es que la extensión a donde van a parar las aguas negras de estas industrias es la misma que la que ocupan las naves.