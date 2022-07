Cenote de Dzibilchaltún no volverá abrir porque está contaminado de heces fecales

Arturo Chab Cárdenas, delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Yucatán, informó que existe la posibilidad de que el cenote Xlacah que está ubicado en la zona arqueológica de Dzibilchaltún no vuelva a abrir sus puertas al pública debido a la contaminación por heces fecales.

“Consideramos que el espacio no se encuentra en óptimas condiciones para recibir a visitantes. Consideramos que no es idóneo que los visitantes se sumerjan en el cuerpo de agua. Es más, ni siquiera estamos considerando su reapertura, ya que el tema es que sí está contaminado no hay forma de que volvamos a abrir”, mencionó.

Todo indica que el cenote de Dzibilchaltún no volverá a abrirse para el público en general.

Explicó que cerca de Dzibilchaltún se han desarrollado diversos proyectos inmobiliarios, “La Ceiba se encuentra apenas a un kilómetro de acá. Entonces, creemos que el manto acuífero ya está presentando algunos problemas de contaminación”, siendo las heces fecales el mayor contaminante que creen pueda estar en el agua.

Analizarán agua del cenote de Dzibilchaltún

Ayer reabrió la zona arqueológica de Dzibilchaltún y varios turistas acudieron.

Indicó que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) será la instancia encargada de realizar el análisis del agua y, aunque sí existe la posibilidad de realizar un rescate del cenote, se tendría que estudiar la posibilidad si es viable para la apertura del turismo, algo que se estará anunciado posteriormente.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

Chan Cárdenas indicó que el museo de la zona arqueológica de Dzibilchaltún también permanecerá cerrado por la presencia de humedad, motivo por el cual el Instituto aprovechará para realizar una reestructuración del lugar y descartó que las piezas arqueológicas que estaban resguardadas tengan afectaciones.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerse informado con las noticias de hoy!