Celia Rivas, contundente: no me voy del PRI

En virtud de los hechos registrados en torno a las candidaturas de mi partido, las últimas horas han sido para la toma de decisiones, incluso escuchar diversas propuestas de otros partidos políticos que agradezco, pero mi convicción, mi formación y mis valores me hacen reflexionar lo sucedido y afirmar: no me voy del PRI.

En relación al tema han surgido diversas versiones en torno a mi persona y a que no fui postulada por el PRI para alguno de los citados espacios, por lo que me permito las siguientes precisiones:

Crecí y me formé con los principios y valores del Partido Revolucionario Institucional. Soy una convencida que el servicio público como oficio digno, crea una sinergia entre el servidor y la ciudadanía; ecuación que permite que mejoren las condiciones de vida de las personas.

Creo y defiendo el derecho de la Mujer al pleno desarrollo en todos los ámbitos, familiares, laborales, sociales y desde luego el político. Y es en este último donde me he desarrollado por más de 20 años de mi vida, donde he conocido gente valiosa, donde he tenido la oportunidad de servir a mi comunidad y desde luego, seguiré sirviendo, sin pretextos, sin reservas y sin limitantes. Y lo seguiré haciendo con más ganas, con más entusiasmo y con más compromiso.

Desde luego que tengo sentimientos encontrados, desde luego que me siento contrariada por la decisión de mi partido, por la postura de actores políticos al interior de este instituto y por su forma de proceder contra mi persona y así lo he señalado.

Hemos trabajado fuerte por el Yucatán que hoy vivimos, junto con compañeros priistas; y seguiré trabajando más fuerte, con más compromiso y pasión para seguir sirviendo a mi Estado, a la gente que creé en mí y por la gente que confía en mí. Y como militante priista, trabajaré y apoyaré con determinación y esfuerzo la candidatura de Mauricio Sahuí Rivero.