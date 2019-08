Celebrarán con magno concierto su participación en CineSpace de la NASA

La “Fuente del Poder” participó interpretando un cover de “Across the Universe” de Los Beatles, en este cortometraje dirigido por el antropólogo experto en cultura maya y realizador yucateco Carlos Villanueva, con la realización a cargo del team de Youngle México encabezados por Daniel Tec; la animadora Trini Ibarra González, el maestro Néstor Vargas, quien compartió algunas de sus ilustraciones; Mario Morales Rubí, encargado de la dirección fotográfica; Isaac Cortés Esquiliano, productor del audio de la versión de “Across the Universe”, así como el ingeniero Yahvé Isaías Solís Aranda de Xook, encargado de la traducción.

La Fuente del Poder durante las sesiones de grabación del corto "The Universe Day" que participará en el festival internacional de CineSpace de la NASA.

La grabación, edición y remasterización del tema se realizó en Mix Studios en tres diferentes sesiones: la primera con todos los integrantes del grupo –Jorge Cervera (batería), Eric Flota (guitarra), Mike Barrera (bajo) y Ricardo Pat (voz)–, posteriormente Eric regresó para realizar doblajes de guitarra y añadir armónicas, y finalmente se efectuó una sesión más para grabar la versión definitiva de la voz y la supervisión de la mezcla.

Con el audio listo, vino la parte de la edición que se efectuó en las instalaciones de Youngle México, para tener listo el corto que fue inscrito de manera oficial en la plataforma oficial del concurso internacional.

La banda celebrará este logro con un gran concierto en el Centro Cultural Dante.ANDA

Carlos Villanueva dijo a La Verdad que la interpretación de la “Fuente de Poder” de la canción de John Lennon y Paul McCartney “Across the Universe”, participa en el concurso mundial “CineSpace-NASA”, a través del corto “The Universe Day” que ya está inscrito oficialmente, agregando que el 4 de febrero de 2008, la NASA envió esta canción como un mensaje de Paz hacia la estrella Polaris, a 431 años luz de la Tierra, para celebrar el 40º aniversario de la canción, el 45º aniversario de la Deep Space Network –red de antenas que monitorea el Universo–, y el 50º aniversario de la NASA. Hoy, la canción viaja a miles de kilómetros por minuto rumbo a la Estrella Polar.

“Para celebrar nuestra participación en CineSpace-NASA, nos reuniremos con el staff de producción, en el concierto que dará este reconocido grupo de Rock de Mérida,” comentó.

En efecto, el próximo sábado 10 de agosto, en el Centro Cultural Dante, la Fuente del Poder celebrará su participación en este importante proyecto con el espectáculo, denominado “Una Noche de Blues y Rock”, que iniciará a las 21:00 horas, el cual contará con la presencia de todos los involucrados en la realización del cortometraje “The Universe Day”.

La banda volverá a contar con Carlos Bojórquez como invitado especial, para interpretar temas icónicos como “You Are So Beautiful” (Joe Cocker), “I’d Love to Change the World” (Ten Years After); “Reflections of my Life” (The Marmalade); “Wonderful Tonight” (Eric Clapton); “Something” (The Beatles) así como otros éxitos de Deep Purple, Led Zeppelin, Creedence Clearwater Revival, Gary Moore, David Lee Roth, Bobby Hepp, James Brown y Jeff Beck.

Ricardo D. Pat