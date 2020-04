Celebran en Yucatán Viacrucis atípico por coronavirus

La contingencia por el coronavirus ha hecho que no solo en Yucatán se celebre un Viacrucis atípico sino que también en el resto del mundo.

Esta semana santa tendrá una celebración diferente en Yucatán debido a la situación de contingencia por el coronavirus. La contingencia no ha dejado a nadie indiferente e incluso el mismo Papa Francisco no saldrá del Vaticano ni hará el recorrido para el Viacrucis de Viernes Santo en el coliseo de Roma, también canceló la visita a una prisión el jueves pasado para el lavatorio de pies.

De igual manera que en Yucatán en el resto del mundo se registró la ausencia de Viacrucis de la Pasión de Cristo, por la cuarentena y distanciamiento social impuestas ante la pandemia de coronavirus, generando que estás celebraciones sean oficiadas por el Papa desde la Basílica de San Pedro.

El Papa Francisco llevó a cabo las actividades del Viacrucis de manera solitaria por la contingencia sanitaria.

En Yucatán, el Arzobispo Gustavo Rodríguez siguiendo las medidas y recomendaciones por la pandemia de coronavirus decidió que se presidieran estos eventos en la Catedral de Mérida vacía y a puerta cerrada; también en Acanceh se reportó que a diferencia de veces anteriores no se realizó representación de Viacrucis, evento que año con año reúne a miles de personas entre extranjeros y habitantes.

En Yucatán se cancelaron varias representaciones tradicionales del Viacrucis.

Como es de esperar la cuarentena por coronavirus afectará a la vigilia pascual que se realizará este sábado 11 de abril en el Vaticano, la cual representa la resurrección de Jesucristo, siendo una de las más esperadas e importantes tanto de la Semana Santa como del calendario católico. La buena noticia para los fieles es que podrán ser testigos de todo esto por medio de la transmisión en la pagina web oficial de la Santa Sede a partir de las 9 pm hora Roma, equivalente a las 3 pm hora del centro de México.

Muchas representaciones del Viacrucis en Yucatán se llevaron a cabo a puerta cerrada.

El domingo de Pascua, siendo 12 de abril, se llevará a cabo la Misa en la Plaza de San Pedro, presidida por el Papa Francisco a las 11 am hora de Roma (6 am, México), y a las 12 pm hora de Roma será la Bendición Urbi et orbi.

Atípico Viacrucis por coronavirus

También se contará desde el Duomo de Milán con el concierto en solitario de Andrea Bocellí titulado Music for Hope a través de una transmisión directa del canal de youtube del tenor italiano.

Existe una transmisión de 24 hora seguidas sobre lo que acontece en la Plaza de San pedro en el Vaticano, a través del canal oficial de éste, llamando Vatican News, que también es una opción para poder se participe de estos eventos religiosos, por lo que se recomienda seguir a dicho canal.

