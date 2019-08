Cecilia Padrón nueva presidenta del PAN en Mérida

“Estamos listos para salir por las almas de los meridanos con buen gobiernos, pues somos un partido transparente y moderno que está al servicio de la gente, estamos aquí unidos pues lo que nos mueve es Acción Nacional”

Estas fueron las primeras palabras de la nueva dirigente del PAN Municipal por Mérida, Cecilia Pdrón Laviada, la cual también comentó que el partido ha demostrado que es la opción democrática de México, “Acción Nacional respeta su vida interna y respeta su militancia, por lo que estamos listos para la nueva etapa del partido en Mérida”

Cecilia Padrón Laviada nueva presidenta del PAN Municipal en Mérida.

Con respecto a declaraciones de militantes que nos les parece que una diputada que ya tiene un cargo, ocupe otro al mismo tiempo, comentó:

“La ley es muy clara y no soy la primera diputada que ejerza otro cargo dentro de su partido teniendo vigente uno, y lo que me respalda es que soy una mujer de resultados y la prueba es que gestione 5 mil acciones de vivienda, se entregaron apoyos y se siguen entregando, se ha apoyado a las estancias infantiles que tanta falta hacen, entre otras cosas, y eso es lo que me respalda, soy una mujer de resultados que da todo su esfuerzo por servir a los meridanos y a los panistas, por eso estoy aquí”

Por su parte el gobernador del estado de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, a través de sus redes extendió una felicitación a la hoy presidenta municipal del partido, y también hizo un llamado a unidad "Ahora hay que trabajar muy fuerte con el panismo para seguir construyendo una patria ordenada" Expresó.

Gobernador de Yucatán felicita a la nueva dirigente municipal en Mérida.

Por ultimo para cerrar esta asamblea de votación y renovación, los militantes asistentes junto con autoridades del partido entonaron el himno del partido con orgullo y felicidad.