Cecilia Jiménez Vázquez, ejemplo de esfuerzo y constancia en Yucatán

Cecilia Jiménez practica gimnasia rítmica y a sus 12 años ha logrado posicionarse como una atleta de alto rendimiento; en entrevista nos habla de cómo compagina sus deberes académicos con sus aspiraciones deportivas.

¿Cómo consigues equilibrar el deporte y los estudios?

Es complicado, pero he logrado organizarme. Por las mañanas voy a la escuela y entreno en las tardes, de 4 a 8 de la noche. Cuando regreso a mi casa hago todas mis tareas y deberes.

¿Crees que puedes llevar la vida de una niña de tu edad o sientes que quizás estás sacrificando algunas cosas?

Sí, aunque a veces no puedo ir a fiestas por estar dedicada a los entrenamientos, vale la pena porque me gusta este deporte. Y aunque no vea mucho a mis compañeros de clase convivo con mis compañeras de gimnasia.

¿Cuáles son algunas de tus aspiraciones como gimnasta de alto rendimiento?

Quiero ganar primeros lugares y traer orgullo a Yucatán en las nacionales, no he tenido oportunidad de participar aún en alguna Olimpiada, pero sí he asistido a las nacionales y ya he logrado un primer lugar en mi categoría.

¿Qué mensaje le darías a otros niños que pueden tener interés, pero no se animan a practicar una disciplina como esta?

Les diría que sí se puede y se requiere demasiado esfuerzo, pero todo es posible. Solo necesitan las ganas para hacerlo.

Destacada carrera

Cecilia comenzó a practicar la gimnasia rítmica a los 6 años y ha participado en eventos como la Copa Yucatán, la Copa de Oro Veracruz y la Copa Shaddai. Siempre con el apoyo de sus padres, Cecilio Jiménez y Maritza Vázquez.