Casi muere a causa de una negligencia médica en hospital de Mérida

negligencia médica en hospital de Mérida

Desesperados y sin saber a quién acudir, una pareja de pensionados se dicen olvidados por las autoridades de salud estatal, luego de que una institución médica practicara una intervención innecesaria y no le diera la atención debida a un jubilado.

‘Me hicieron dos malas operaciones en 2012; y a consecuencia de que los denuncié, se molestaron y me negaron el servicio, y también a mi esposa se lo negaron’, explicó el afectado quien no quiso proporcionar su nombre ni la denuncia que tiene interpuesto ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por miedo a represalias.

‘Fui por una apendicitis, pero por no leer mi expediente, el doctor que me operó siguió abriéndome y escarbando mi estómago al no encontrar el apéndice; pero el apéndice ya me lo habían extirpado en otra ocasión. Y a raíz de esto me dio un shock séptico, esto por no leer mi expediente, y esto derivó en una laparatomía, que hasta el día de hoy me tiene postrado en una cama’, indica el entrevistado.

‘Hace poco otra vez volví a estar internado en el mismo hospital y no me querían dar atención hasta que no me llevó una ambulancia. Tenía dolores y estaba abierta mi ileostomía, que además no está bien hecha. Y dio la coincidencia que el coordinador que está en ese hospital, es el doctor que me operó, y ahí caí en cuenta de que por eso no me habían tratado bien. No me cambiaban las sábanas y tampoco podía asearme’, narra la víctima.

‘Así estuve tres días, y me decían que me iban a hacer unos estudios y solo me daban vueltas y no me los querían hacer. Y luego de que por fin me hicieron los estudios, no me quisieron dar información ni nada, se los pedí pero me los negaron’, explica.

Además, dijo el paciente, a raíz de mostrar su inconformidad, ha recibido varias amenazada telefónicamente. ‘Creo que no se vale, además de no realizar como se debe la intervención quirúrgica, no me ayudan económicamente por sus errores, y los tratamientos son muy caros’, indica.

El entrevistado también detalló que él, al igual que su esposa, han recibido malos tratos. ‘A mi esposa una persona la empujó para sacarla del hospital y una persona que se metió también la sacaron por ayudarnos’, indica la víctima.

‘Y no fue sino hasta que estaba deshidratado y muy débil, cuando me empezaron a llevar comida y agua, me empezaron a dar las atenciones adecuadas para mi situación de salud, sino allá mismo me moría’, expresa.

‘Exigimos que nos ayuden, que vean nuestro caso; porque no se vale y de verdad que nos están matando lentamente, a mí y a mi esposa’, puntualizó el afectado.