Casi el 40 por ciento de usuarios de Japay no paga su agua potable

La Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay) cuenta con un total de 371 mil usuarios, de los cuales cerca del 40 por ciento (148 mil) tiene un adeudo en el pago de su servicio, reveló el director del organismo estatal, Sergio Chan Lugo.

En entrevista con La Verdad Noticias, el funcionario estatal comentó que los usuarios morosos han incrementado durante el último año y medio, principalmente por la crisis económica que causó la pandemia de Covid-19 en el bolsillo de los yucatecos.

“Sabemos que han habido circunstancias que a todos nos han afectado por esta pandemia que ha durado casi año y medio, lo que ha provocado que el número de usuarios que pagaban puntualmente, pasaran del 80 a poco más del 60 por ciento”, comentó Chan Lugo, quien precisó que los adeudos de los yucatecos van de los cuatro, hasta los 60 meses de servicio sin pagar.

Sin cortes durante la pandemia

No obstante, mencionó que desde la llegada del Coronavirus a Yucatán y como medida emergente para ayudar a los usuarios de agua potable, la Japay interrumpió sus procedimientos de corte de suministro, sustituyéndolos por la colocación de una placa que recuerda al usuario, que regularice su adeudo.

“Aviso, adeudo vencido, ponte al día. Retirar este sello por personal no autorizado es causa de sanción económica”, se lee en las placas que el personal de la Japay coloca desde hace meses en los medidores de agua, en lugar de cerrar el paso del vital líquido.

“Les ponemos ese letrerito para recordarles que tienen un adeudo y se tienen que poner al día. No hay mayor problema que recordarle al usuario que debe, para que pague, pero no hay corte, más que nada es un apoyo para no afectarlos al quedarse sin agua”, declaró.

Entre las estrategias implementadas para continuar ayudando a la ciudadanía a regularizar el pago de su servicio, sin afectar su delicada situación económica, indicó que desde el Gobierno del Estado de Yucatán se han instruido campañas de descuento, mediante la cual se otorgan facilidades a los deudores, exentando multas y recargos, que por la falta de pago han ido aumentando con el tiempo.

“Les estamos ayudando a que se pongan al día, pero también estamos siendo justos con aquellos que pagan de manera puntual su consumo, porque el usuario que reciba este beneficio, pagará de manera completa el agua que consumió”, compartió el funcionario estatal.

Cabe destacar que aunque el Artículo 4, párrafo 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, y que el Estado debe garantizar este derecho, los organismos de agua potable cobran por la infraestructura y bombeo, por lo que pueden suspender el suministro que se lleva hasta el pie de cada vivienda.

En relación a lo anterior, el director general del Organismo de Cuenta de la Península de Yucatán (Conagua), Andrés Eduardo Galván Torres, expresó que si bien el derecho al acceso al agua es universal, los usuarios deben comprender que el servicio para trasladar el recurso hasta la puerta de su vivienda no es gratuito.

“Hay una diferencia entre los derechos al agua y al saneamiento, comparado con el servicio, eso es importante que siempre se tenga claro, porque es lo que se cobra en el recibo que llega cada mes a nuestro domicilio”, comentó.

Servicio ininterrumpido

En ese sentido, el director de la Japay expuso que el cobro que se realiza cada mes o bimestre no es en sí por el líquido, sino por el servicio ininterrumpido y de calidad durante los 365 días del año, por lo cual no se pueden ofrecer descuentos a la cuota del agua, sino a los recargos que cada usuario puede presentar.

De igual forma, abundó en que los recursos obtenidos por la recaudación mensual o bimestral, son destinados a importantes obras de mantenimiento, en las bombas, cárcamos, tuberías y alcantarillas, que garantizan un servicio de calidad a más de 370 mil personas de Mérida, Kanasín y una parte de Umán.

